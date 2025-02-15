В Ульяновской области студентов будут судить за незаконный оборот денежных средств

В Новоспасском районе Ульяновской области завершено расследование уголовных дел по фактам незаконного оборота средств платежа, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, в незаконном обороте средств платежа (ч.1 ст.187 УК РФ, до шести лет лишения свободы) обвиняют двоих 17-летних учащихся техникума.

Следствием установлено, что в ноябре 2024 года молодые люди за денежное вознаграждение в 5 тыс. руб. передали свои банковские карты и коды доступа к ним неизвестным лицам. После этого они неоднократно подтверждали операторам банка согласие на операции, проводимые по их счетам.

Через 10 дней банк по собственной инициативе заблокировал доступ к банковским картам, однако за это время по счетам обвиняемых прошло свыше 1,5 млн руб.

Тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты или доступ к ним называют дропперами (обнальщиками, от английского слова drop — сбрасывать). Как поясняли ранее представители ЦБ РФ, мошенники для вывода незаконных или похищенных денежных средств чаще всего нанимают дропперов из числа студентов. Нередко среди них бывают несовершеннолетние. Также в эту категорию попадают пожилые люди, безработные или малообеспеченные граждане, должники, мигранты. СУ СКР предупреждает, что передача карт или их данных мошенникам является уголовным преступлением.

ЦБ РФ напоминал, что летом 2024 года вступил в силу закон, по которому, если банк переведет деньги на дропперский счет, имеющийся в информационной базе ЦБ, то он будет обязан эти средства вернуть.

Андрей Васильев