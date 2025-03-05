Узнаваемый почерк

Пишущие инструменты и зажигалки из коллекции Haute Creation французского аксессуарного бренда S.T.Dupont впору называть объектами декоративно-прикладного искусства. Для работы над ними компания приглашает известных мастеров и дизайнеров. В конце прошлого года S.T.Dupont выпустил эксклюзивную перьевую ручку Notre Dame de Paris в честь открывшегося после реконструкции собора Парижской Богоматери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перьевая ручка Haute Creation Notre Dame de Paris, красная и белая бронза, лак, патина, серебро

Фото: S.T. Dupont Перьевая ручка Haute Creation Notre Dame de Paris, красная и белая бронза, лак, патина, серебро

Фото: S.T. Dupont

Корпус ручки, выпущенной лимитированным тиражом 88 экземпляров, имеет форму шпиля собора Notre Dame de Paris. Но если настоящий, 96-метровый шпиль, возведенный по проекту французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, покрыт свинцом, то корпус ручки S.T.Dupont — красной бронзой, серебром и цветным лаком, а подставка для ручки с фигурками четырех горгулий отлита из белой бронзы.

Эксклюзивный представитель дома S.T.Dupont в России компания Mercury располагает и другими сериями из коллекции Haute Creation. King of Pearl, куда входят две ручки и зажигалка,— плод партнерства с Робертом Ваном, крупнейшим производителем таитянского жемчуга, и мастером-ювелиром с Вандомской площади Филиппом Турнером. В работе над перьевой ручкой на подставке Panda принял участие Луис Альберто Киспе Апарисио, один из самых востребованных современных камнерезов. А пишущий инструмент Parrot был создан ювелирами студии Vernet Dray, работающей в Лионе с 1907 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм Фото: S.T. Dupont Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм Фото: S.T. Dupont Следующая фотография 1 / 2 Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм Фото: S.T. Dupont Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм Фото: S.T. Dupont

Серия King of Pearl посвящена таитянскому жемчугу. Ручка на основе модели Neo-Classic President покрыта пластинами перламутра и установлена на подставку из перламутра. Ее корпус венчает 15-миллиметровая черная таитянская жемчужина в обрамлении трезубцев Посейдона. Под жемчужиной в окружении золотых колонн расположилась вырезанная из золота фигурка сирены.

Набор Panda выпущен лимитированной серией из восьми пронумерованных экземпляров и представляет собой перьевую ручку в корпусе из канадского нефрита с позолотой и бронзовой отделкой и гранитную основу с подставкой для ручки в виде фигурки панды из обсидиана и белого кальцита, а также для телефона и визитных карточек в виде зарослей бамбука из бронзы с позолотой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перьевая ручка Haute Creation Panda, нефрит, гранит, кальцит, позолоченная бронза

Фото: S.T. Dupont Перьевая ручка Haute Creation Panda, нефрит, гранит, кальцит, позолоченная бронза

Фото: S.T. Dupont

Исполнитель композиции — студия L’Aquart Луиса Альберто Киспе Апарисио, мастера из Лимы, работы которого выставлены в музеях США и Европы и пользуются популярностью у частных коллекционеров по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перьевая ручка Haute Creation Parrot, палладий, цветной лак, позолоченное серебро, лазурит, патинированная бронза

Фото: S.T. Dupont Перьевая ручка Haute Creation Parrot, палладий, цветной лак, позолоченное серебро, лазурит, патинированная бронза

Фото: S.T. Dupont

Ручку Parrot ювелиры лионской студии Vernet Dray изготовили из стерлингового серебра, покрыли позолотой, увенчали кабошоном из лазурита и установили на подставку из вручную патинированной бронзы.

Фигурки попугаев расписал по лаку вручную эмальер Филипп Жакен Раво, специалист по микроживописи и росписи циферблатов часов крупнейших швейцарских брендов.

Предметы из лимитированных серий S.T.Dupont можно приобрести в московском ЦУМе и бутиках компании Mercury.

Сергей Данилян