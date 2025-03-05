Узнаваемый почерк

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Новая коллекция аксессуаров S.T.Dupont Haute Creation

Пишущие инструменты и зажигалки из коллекции Haute Creation французского аксессуарного бренда S.T.Dupont впору называть объектами декоративно-прикладного искусства. Для работы над ними компания приглашает известных мастеров и дизайнеров. В конце прошлого года S.T.Dupont выпустил эксклюзивную перьевую ручку Notre Dame de Paris в честь открывшегося после реконструкции собора Парижской Богоматери.

Перьевая ручка Haute Creation Notre Dame de Paris, красная и белая бронза, лак, патина, серебро

Перьевая ручка Haute Creation Notre Dame de Paris, красная и белая бронза, лак, патина, серебро

Фото: S.T. Dupont

Перьевая ручка Haute Creation Notre Dame de Paris, красная и белая бронза, лак, патина, серебро

Фото: S.T. Dupont

Корпус ручки, выпущенной лимитированным тиражом 88 экземпляров, имеет форму шпиля собора Notre Dame de Paris. Но если настоящий, 96-метровый шпиль, возведенный по проекту французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, покрыт свинцом, то корпус ручки S.T.Dupont — красной бронзой, серебром и цветным лаком, а подставка для ручки с фигурками четырех горгулий отлита из белой бронзы.

Эксклюзивный представитель дома S.T.Dupont в России компания Mercury располагает и другими сериями из коллекции Haute Creation. King of Pearl, куда входят две ручки и зажигалка,— плод партнерства с Робертом Ваном, крупнейшим производителем таитянского жемчуга, и мастером-ювелиром с Вандомской площади Филиппом Турнером. В работе над перьевой ручкой на подставке Panda принял участие Луис Альберто Киспе Апарисио, один из самых востребованных современных камнерезов. А пишущий инструмент Parrot был создан ювелирами студии Vernet Dray, работающей в Лионе с 1907 года.

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Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм

Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм

Фото: S.T. Dupont

Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм

Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм

Фото: S.T. Dupont

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Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм

Фото: S.T. Dupont

Перьевая ручка Haute Creation King of Pearl, золото, перламутр, таитянская жемчужина 15 мм

Фото: S.T. Dupont

Серия King of Pearl посвящена таитянскому жемчугу. Ручка на основе модели Neo-Classic President покрыта пластинами перламутра и установлена на подставку из перламутра. Ее корпус венчает 15-миллиметровая черная таитянская жемчужина в обрамлении трезубцев Посейдона. Под жемчужиной в окружении золотых колонн расположилась вырезанная из золота фигурка сирены.

Набор Panda выпущен лимитированной серией из восьми пронумерованных экземпляров и представляет собой перьевую ручку в корпусе из канадского нефрита с позолотой и бронзовой отделкой и гранитную основу с подставкой для ручки в виде фигурки панды из обсидиана и белого кальцита, а также для телефона и визитных карточек в виде зарослей бамбука из бронзы с позолотой.

Перьевая ручка Haute Creation Panda, нефрит, гранит, кальцит, позолоченная бронза

Перьевая ручка Haute Creation Panda, нефрит, гранит, кальцит, позолоченная бронза

Фото: S.T. Dupont

Перьевая ручка Haute Creation Panda, нефрит, гранит, кальцит, позолоченная бронза

Фото: S.T. Dupont

Исполнитель композиции — студия L’Aquart Луиса Альберто Киспе Апарисио, мастера из Лимы, работы которого выставлены в музеях США и Европы и пользуются популярностью у частных коллекционеров по всему миру.

Перьевая ручка Haute Creation Parrot, палладий, цветной лак, позолоченное серебро, лазурит, патинированная бронза

Перьевая ручка Haute Creation Parrot, палладий, цветной лак, позолоченное серебро, лазурит, патинированная бронза

Фото: S.T. Dupont

Перьевая ручка Haute Creation Parrot, палладий, цветной лак, позолоченное серебро, лазурит, патинированная бронза

Фото: S.T. Dupont

Ручку Parrot ювелиры лионской студии Vernet Dray изготовили из стерлингового серебра, покрыли позолотой, увенчали кабошоном из лазурита и установили на подставку из вручную патинированной бронзы.

Фигурки попугаев расписал по лаку вручную эмальер Филипп Жакен Раво, специалист по микроживописи и росписи циферблатов часов крупнейших швейцарских брендов.

Предметы из лимитированных серий S.T.Dupont можно приобрести в московском ЦУМе и бутиках компании Mercury.

Сергей Данилян

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