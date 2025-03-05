Со знаком романтика

Двадцать лет назад в России появилась итальянская марка Lardini, а теперь на первой линии ГУМа открылся ее флагманский бутик. У марки множество преданных поклонников, которых легко опознать по фирменному цветку в петлице.

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Интерьер бутика Lardini с отделкой деревом служит выгодным фоном для коллекции весна-лето 2025. Свободные блейзеры без подкладки и двубортные пиджаки, рубашки с открытым воротом и брюки с мягкими складками в сдержанной палитре терракоты и розоватого камня, шалфея и оттенков предрассветного неба напоминают о мягком свете над холмами Анконы в окрестностях городка Филоттрано, где 48 лет назад началась история Lardini.

«Мы часто поступали интуитивно или отвечая на чей-то вызов: "А нам не слабо?" — вспоминает основатель марки Андреа Лардини.— Мы с моим братом Луиджи и сестрами были очень молоды и хотели увидеть мир. Открытие в России 20 лет назад было для нас чем-то вроде прекрасной авантюры, которая в результате сделала нас частью семьи Bosco».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андреа Лардини

Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Андреа Лардини

Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi

Первые 18 лет компания развивалась как швейное производство. Ее мастера занимались пошивом коллекций Valentino, Ungaro, Donna Karan, а сейчас продолжают эту работу с другими известными брендами, среди которых Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Salvatore Ferragamo, Etro и Dolce & Gabbana. Статус мастеров своего дела и креативное видение дизайнера Луиджи Лардини дали семье возможность основать 30 лет назад собственный бренд. Первоначально занимавшийся мужской одеждой, последние годы он развивает и женскую коллекцию, адресованную всем, кому по душе деловитый маскулинный стиль.

При очевидной сфокусированности на деловом костюме, женская коллекция Lardini вовсе не выглядит строгой. Свободные двубортные жакеты из неформальных мятых тканей одинаково хорошо смотрятся и с широкими шортами, и с широкими брюками. Однобортные могут стать как важной вещью на каждый день, так и самым эффектным предметом гардероба — в зависимости от того, из какой ткани и какого цвета их выбирать.

«Мы с самого начала шили женскую одежду для других крупных марок, поэтому мягкость, прозрачность, чувственность стали частью ДНК нашей мужской линии. Она сильно отличается от привычного "мускулистого" образа в костюме в меловую полоску. Мы привнесли в мужские коллекции деликатность и чуткость, которые не стоит путать с мягкотелостью и безволием»,— говорит Андреа Лардини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Показ коллекции Lardini Весна-Лето (Spring-Summer) 2025 Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Показ коллекции Lardini Весна-Лето (Spring-Summer) 2025 Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Следующая фотография 1 / 2 Показ коллекции Lardini Весна-Лето (Spring-Summer) 2025 Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Показ коллекции Lardini Весна-Лето (Spring-Summer) 2025 Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi

Этот подход особенно заметен в выборе тканей: лен в сочетании с шелком и шерстью, хлопок разной плотности, легкая фактурная шерсть лепят мужской силуэт, наделяя его чертами интеллектуального романтизма. Символ Lardini, цветок в петлице, тоже служит отличительным знаком романтика, даже если ему приходится облачаться в доспехи костюма. Долгое время цветок был шерстяным, а в последние два года превратился в матовую черную булавку, обозначая изысканность и стиль Lardini.

«Одежда Lardini поможет мужчинам и женщинам рассказать свою историю. На пути самопознания наши вещи будут для них опорой и проводниками»,— отмечает Андреа Лардини.

Флагманский бутик в ГУМе дает возможность оценить не только знаковые для весенне-летней коллекции Lardini модели мужской одежды (женская линия в полной мере будет представлена в коллекции осень-зима 2025/26) в широкой палитре цвета, тканей и силуэтов, но и отдать должное работе закупщиков, понимающих вкусы российской клиентуры марки. Важным дополнением коллекции станет возможность пошива костюмов, пальто, сорочек и другой одежды Lardini на заказ по меркам, su misura. Сессии с портными проходят в марте и сентябре.

Владимир Гридин