Вне шаблонов

В преддверии весенних праздников, как всегда, встает вопрос выбора подарка для прекрасного пола. Что-то классическое, современное или рукотворное — созданное на заказ специально для адресата? Предметные и интерьерные дизайнеры активно подключились к весеннему марафону, предлагая подойти к делу творчески. Главное — избежать шаблонов. Оригинальные вазы, светильники, домашний текстиль, фарфор и прочие аксессуары для интерьера в актуальной дизайнерской версии собрала Елена Кананыкина.

Формы и фактуры

Первое, что приходит в голову из интерьерных аксессуаров, это, конечно, ваза для подаренных по случаю цветов. Выбор ваз сегодня огромен. Это и хрусталь, в том числе необычных форм, цветное художественное стекло, авторская керамика. Силуэты — в форме распустившихся цветов, развевающихся на ветру платьев и юбок, модные вазы-сумочки и абстрактные композиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ваза Ginkgo, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Baccarat Ваза Bacchantes, коллекция Rose Nebula, Lalique, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Lalique Следующая фотография 1 / 2 Ваза Ginkgo, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Baccarat Ваза Bacchantes, коллекция Rose Nebula, Lalique, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Lalique

Всегда актуальна классика вроде произведений в хрустале Рене Лалика. Деятельность легендарного француза охватывала выпуск предметов декора, ювелирных украшений, флаконов для парфюмерии. Женщины и природа были важными темами в творчестве художника. Вероятно, самое знаменитое его произведение на заданную тему — это ваза «Вакханки». Рельеф с изображением обнаженных вакханок прославился в том числе благодаря невероятной пластике и динамичности изображенных в танце женских фигур. Сегодня эта работа — популярный предмет коллекционирования. Свои версии для бренда Lalique предлагают и современные художники, например Терри Роджерс. Вазы выпускаются неизменно вручную, каждая имеет уникальный номер. Последняя версия классических «Вакханок» Лалика была выпущена в 2024 году в актуальном нежно-розовом оттенке. Коллекция получила название «Rose Nebula» («Розовый туман»). Мастера применили оригинальный способ полировки хрусталя: на уже готовое изделие для сияния распылялась смесь с частицами желтого золота, которую вручную наносили в несколько слоев. Что касается второй любимой темы Lalique, природных ассоциаций, в Москву уже приехала премьера последней парижской выставки Maison & Objet — коллекция ваз Terramineral. Поверхность изделий покрыта художественными изломами и бороздами, напоминающими растрескавшуюся от засухи почву или прожилки на камне. Два оттенка, выбранные для этой коллекции, Persepolis Blue (голубой) и Canyon (песочный), гармонично дополняют чистый прозрачный хрусталь.

В коллекции ваз от французского дома Baccarat выделяется модель Ginkgo, разработанная Томасом Бастидом. Идею автору подсказала форма листьев дерева гинкго билоба. Особенно эффектно в этом хрустальном сосуде в форме веера смотрятся алые розы.

У ателье Daum стоит отметить новую вазу Soliflore из коллекции Poetique — это совместная работа с домом высокой моды Тамары Ральф. Ваза выпущена ограниченным тиражом — 250 экземпляров. В розовом хрустале художники изобразили мягкий силуэт с изящными изгибами, которые напоминают распустившийся бутон и развевающиеся на ветру воланы женского платья.

Провокации

Помимо классики и ее интерпретаций есть варианты и для тех, кто предпочитает более авангардный дизайн. Например, у итальянской фабрики Mario Cioni (представитель — Bosco Casa) изделия из хрусталя часто получаются массивными, яркого провокационного дизайна. Среди почитателей бренда — князь Монако Альбер II.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ваза Squall, Rosenthal, фарфор, «Дом фарфора»

Фото: Rosenthal Ваза Squall, Rosenthal, фарфор, «Дом фарфора»

Фото: Rosenthal

Необычны изделия из глазурованного фарфора немецкого бренда Rosenthal — например, ваза Squall («Вихрь»), разработка француза Седрика Раго, формой напоминающая поднявшийся вихрь или водоворот. Бренд, ведущий свою историю с 1879 года, известен художественными коллаборациями с Versace, Энди Уорхолом. В Москве продукцию представляет «Дом фарфора». Модель выпускается и в миниатюрной версии высотой 11 см — для сервировки или украшения рабочего стола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вазы Moments, Anna Torfs, стекло, шоурум Fifth Avenue Фото: Anna Torfs Графин с крышкой Table Collection Brocca, Bosa, cалон «Трио-интерьер» Фото: Bosa Следующая фотография 1 / 2 Вазы Moments, Anna Torfs, стекло, шоурум Fifth Avenue Фото: Anna Torfs Графин с крышкой Table Collection Brocca, Bosa, cалон «Трио-интерьер» Фото: Bosa

Из авторских коллекций из стекла выделяются работы чешского дизайнера Анны Торфс, которая запустила первую собственную линию Anna Torfs в 2002 году и с тех пор ее пополняет. Анна использует нетрадиционные методы резки стекла, которые помогают создать яркий контраст между цветным центром изделия и нейтральной полупрозрачной оболочкой. Каждая ее работа — коллекционный объект, в Москве художника представляет компания Fifth Avenue.

Искусным сочетанием выдувного стекла и керамики отличаются работы британской студии Vezzini & Chen (представитель в Москве — 3L Gallery). Дизайнерский дуэт создает скульптурные светильники ручной работы, стеклянную посуду, аксессуары для интерьера и настенные панно. Тандем зародился в стенах Королевского колледжа искусств, где художники обучались. Кристина Веццини родом из Италии, специализируется на керамике ручной работы, а Стэн Чен (из Тайваня) — стеклодув.

Цветные сюжеты

Помимо форм дизайнеры и производители вовсю экспериментируют с палитрой. Например, итальянские мастера Venini к новому сезону окрасили свои классические модели ваз в модный кофейный оттенок Mocha Mousse («Мокка Мусс») — главный цвет 2025 года по версии Института цвета Pantone. Maison Baccarat сделал ставку на классику: представил обновленные коллекции в культовом для него красном цвете, символизирующем страсть и элегантность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Набор из четырех тарелок Les Bouquets de Fleurs — Marc Chagall, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ Фото: Bernardaud Тарелка Hybrid, Seletti, фарфор, «Дом фарфора» Фото: Seletti Следующая фотография 1 / 2 Набор из четырех тарелок Les Bouquets de Fleurs — Marc Chagall, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ Фото: Bernardaud Тарелка Hybrid, Seletti, фарфор, «Дом фарфора» Фото: Seletti

Памятным подарком может стать полноценный фарфоровый сет с ярким тематическим сюжетом. Весеннее настроение создает, например, один из бестселлеров французского бренда Bernardaud — серия Collection Marc Chagall. На тарелки и чашки перенесены работы авангардиста Марка Шагала — рисунки акварелью, тушью и пастелью. Еще одна уникальная фарфоровая серия — с эскизами и рисунками итальянского дизайнера и художника Пьеро Форназетти. Сегодня его художественным архивом заведует сын Барнаба. Самый растиражированный мотив Форназетти — загадочное лицо его музы, Лины Кавальери. Серию этих графических работ художник назвал «Themes and Variation» («Вариации и интерпретации»).

Лаконичные и концептуальные изделия из фарфора производит молодой российский дуэт Mag & Ritte. Студию основали коллекционер Саломея Абальян и фотохудожник, скульптор и режиссер Платон Юрич. Марка дебютировала на ярмарке Cosmoscow. Темы для исследования — контрасты противоположностей, дополняющие друг друга, и баланс.

Тактильность, свет и ароматы

Помимо посуды в списке самых желанных подарков для дома неизменно фигурируют декоративный текстиль и постельное белье: мягкие подушки и пледы, комплекты из натуральных материалов с запоминающимися принтами и вышивкой или нейтральные в теплой гамме, создающие ощущение уюта.

Любителям нескучных акцентов в интерьере можно преподнести оригинальный светильник. Это и забавные светящиеся фигурки, и дизайнерские лампы, и цветной акцентный свет. Специалисты утверждают: чем больше разных источников света в квартире, тем лучше. В зависимости от ситуации можно менять сценарий освещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ароматическая свеча, Fornasetti, ТД ЦУМ Фото: Fornasetti Ароматическая свеча Moscow Springtime, Ucandles by Gor Maison Фото: UCANDLES by Gor Maison Следующая фотография 1 / 2 Ароматическая свеча, Fornasetti, ТД ЦУМ Фото: Fornasetti Ароматическая свеча Moscow Springtime, Ucandles by Gor Maison Фото: UCANDLES by Gor Maison

Еще одна идея — интерьерные ароматические свечи и диффузоры, создающие в каждой комнате дома свое настроение. Выбор нот композиций индивидуален. В коллекции бренда Ucandles by Gor Maison есть даже ароматы со вкусом домашней выпечки или композиция Moscow Springtime с запахом сирени.

Книги и впечатления

Если выбрать дизайн-объект все-таки не получается, спасительным вариантом станут интерьерные альбомы. С приходом весны каждому хочется сменить декорации и привнести в декор своего жилища новые краски. Подарочное издание о дизайне — не только источник идей по обустройству дома, но и украшение домашней библиотеки или журнального столика.

И конечно, не стоит забывать про подарки-впечатления. Обучающие программы по гончарному мастерству или мастер-классы по флористике рассчитаны на самые разные уровни подготовки. Чем не повод попробовать себя в роли дизайнера и создать свой собственный объект желания!