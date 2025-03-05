Верные ноты

Вместе с парфюмом мы дарим нечто большее, чем ароматную эссенцию в красивом флаконе,— эмоции, воспоминания, сны. Наталья Иншакова разузнала, как сделать правильный выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Gate 17, аромат, Morph, «Рив Гош» Фото: Morph Emperatriz Julia, парфюмерная вода, Emperor Blue, «Л’Этуаль» Фото: Emperor Blue Iris, парфюмерная вода, Molinard, «Рив Гош» Фото: Molinard Sea Thru, парфюмерная вода, Costume National, «Рив Гош» Фото: Costume National Opus 4 Woodylicious, парфюмерная вода, L’atelier Parfum, «Золотое яблоко» Фото: L’atelier Parfum Следующая фотография 1 / 5 Gate 17, аромат, Morph, «Рив Гош» Фото: Morph Emperatriz Julia, парфюмерная вода, Emperor Blue, «Л’Этуаль» Фото: Emperor Blue Iris, парфюмерная вода, Molinard, «Рив Гош» Фото: Molinard Sea Thru, парфюмерная вода, Costume National, «Рив Гош» Фото: Costume National Opus 4 Woodylicious, парфюмерная вода, L’atelier Parfum, «Золотое яблоко» Фото: L’atelier Parfum

Память и чувства

В 2004 году американский биолог Линда Бак получила Нобелевскую премию за исследование обонятельной системы. Выяснилось, что обоняние — самое загадочное из пяти наших чувств: каждый человек воспринимает запахи по-своему, и они во многом формируют нашу память. 12-недельный плод в утробе матери уже чувствует ароматы и может услышать их отзвук годы спустя. Именно поэтому духи — один из самых осмысленных и персональных подарков. Как говорил французский парфюмер Франсис Кюркджян, подаренный парфюм всегда содержит одно из трех сообщений: «Этот аромат похож на тебя», «Этот аромат будет напоминать обо мне», «Этот аромат будет напоминать о нас».

Парфюм в качестве подарка не теряет актуальности, несмотря на то что многим такой выбор кажется традиционным и консервативным. По данным маркетингового агентства Relish, 75% людей регулярно получают духи в подарок как на праздники, так и без особого повода. Интересно, что большой популярностью парфюмы пользуются у людей в возрасте от 18 до 24 лет, у 82% в коллекции более одного подаренного флакона. Поколение Z считает, что дарение аромата устанавливает особую связь между людьми. Главное — правильно выбрать аромат и форму его выпуска: духи, туалетная вода, парфюмерная вода или аромат для дома.

Тренды и предпочтения

Уолтер Джонсон, вице-президент парфюмерной линии Guess, советует не забывать: вы покупаете парфюм не самому себе, а значит, на собственный вкус опираться не стоит. Хороший вариант — узнать, какие духи та, которой предназначен подарок, выбирала раньше, какие уже есть в ее коллекции. И как часто она пользуется парфюмом: каждое утро, только по особым случаям, в отпуске. Соня Констант, главный парфюмер инди-бренда Givaudan, предлагает не спешить и ознакомиться с несколькими ароматами, чтобы выбрать тот, который ассоциируется с конкретной личностью, ее стилем. Ведь парфюмы имеют свой характер — динамичный, мечтательный, спокойный.

Что же касается трендов, то, по данным исследования, проведенного парфюмерно-косметической сетью «Золотое яблоко», девушки 18–24 лет предпочитают фруктовые и гурманские ароматы: ваниль, карамель, шоколад. Например, H1 Heart от Eternal Journey напоминает о теплой ночи в тропиках: он раскрывается ванилью, сладкой маракуйей и оставляет теплый амбровый шлейф. А парфюмерная вода Bon Parfumeur 203 — это летний коктейль из малины, ежевики и груши с искрящимися солнечным аккордом.

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Те, кто постарше, от 25 лет, часто выбирают цветочные ноты. Им подойдет Iris от Molinard: в его сердце, как и следует из названия, хранится ирис, окруженный розой и листьями фиалки. А Blanche Bete, созданный известным парфюмером Луизой Тернер, словно переносит в сказочный средневековый сад, напоенный ароматом жасмина и туберозы и легкой дымкой ладана.

У 35–45-летних особой популярностью пользуются цитрусовые ароматы. Отлично подойдет туалетная вода Rochas Citron Soleil, словно впитавшая лучи средиземноморского солнца: она искрится лимоном, цветами апельсина, смешанными с нагретыми на солнце лепестками розы. А Parfum Artisanal Elixir 1 от Atelier Rebul — это свежесть бергамота с акцентами нероли и белым чаем в сердце: он усиливает цветочный аккорд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Citron Soleil, туалетная вода, Eau de Rochas, «Л’Этуаль» Фото: Eau de Rochas Musk Kashmir, духи, Attar, «Л’Этуаль» Фото: Attar Parfum Artisanal Elixir 7, концентрированные духи, Atelier Rebul, «Рив Гош» Фото: Parfum Artisanal Следующая фотография 1 / 3 Citron Soleil, туалетная вода, Eau de Rochas, «Л’Этуаль» Фото: Eau de Rochas Musk Kashmir, духи, Attar, «Л’Этуаль» Фото: Attar Parfum Artisanal Elixir 7, концентрированные духи, Atelier Rebul, «Рив Гош» Фото: Parfum Artisanal

Наконец, женщинам 45+ нравятся древесные и восточные парфюмы. Musk Kashmir от Attar Collection похож на нежный кашемир, припудренный мускусом и приправленный белым перцем,— он одинаково хорошо окутывает зимой и освежает в теплое время года.

Удобство и надежность

Если вы не до конца уверены в выборе, эксперты «Золотого яблока» советуют остановиться на менее концентрированных ароматах, которые держатся на коже четыре-пять часов. Они удобны в повседневной жизни, обычно это туалетная или парфюмерная вода. Барб Стегманн, основатель канадского бренда 7 Virtues, рекомендует покупать сеты из пробников или мини-версий парфюмов: так вы дарите возможность экспериментировать и выбирать. Большой полноразмерный флакон духов — надежный вариант, только если вы точно знаете вкусы адресата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран St Tropez, аромат для интерьера, Mercury

Фото: Mercury St Tropez, аромат для интерьера, Mercury

Фото: Mercury

Компромиссным решением может стать приобретение аромата для дома. Многие из них можно использовать и для одежды, тела, волос. Mercury Home Collection в этом сезоне предлагает три подобных продукта. Maldives переносит на берег океана, где свежий бриз смешивается с солеными брызгами и экзотическими цветами. Аромат St Tropez навеян знаменитым курортом, в его композиции лимон и лайм, имбирь и мускатный орех. А Sardinia посвящен Италии и сладкому безделью: в его сердце роза и фиалка, оттененные жизнерадостным мандарином.

Эксперты советуют дополнить духи рифмующимся с ними лосьоном для тела. Он усилит и зафиксирует аромат.

Эксперимент и классика

В парфюме важно все: его упаковка, флакон и даже название. Распространенная практика — дарить духи, посвященные знаковым для получателя событиям, местам, символам. Например, нишевый бренд Maison Douze выпустил 12 ароматов, посвященных знакам зодиака. У каждого свой характер: Овен — импульсивный озоновый взрыв цитрусовых с оттенком мокрого летнего асфальта. Скорпион — темный и тягучий уд с сиропным плодом жасмина. Рассудительная Дева — чай, лаванда, можжевельник, мускатный шалфей. Творческие Близнецы — розовые ягоды, перечная мята, базилик.

Даря трендовые нишевые ароматы, вы приглашаете своего визави в мир экспериментов, где может быть много интересного. Сфера парфюмерии стремительно развивается и создает все более сложные образы и ассоциации: дачная гроза, лето 2007 года в большом городе, первый день в школе, трансатлантический перелет. А если вы хотите признаться в нерушимости своих чувств, можно выбрать один из легендарных классических ароматов: Сhanel №5, Shalimar от Guerlain, Miss Dior и так далее. С этими парфюмами вы дарите вечность — и даже если духи будут использоваться только по очень особенным случаям, они неизменно напомнят о вас.