Ювелирный подход

Главный женский праздник — 8 Марта — горячая пора не только для цветочных магазинов, но и для ювелирных бутиков. Владельцы последних не дадут соврать: лучший подарок для прекрасных дам в начале весны отнюдь не книга. О том, как правильно выбрать и преподнести драгоценный подарок, рассуждает основатель и автор Telegram-канала Jewellery Digest Надежда Караваева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо, Utopia, белое золото, жемчуг, бриллианты Фото: Utopia Кольцо, David Webb из золота с жемчугом, подаренное Джоан Коллинз Уорреном Битти Фото: David Webb Кольцо, Utopia, желтое золото, жемчуг, бриллианты, гранаты, лунный камень, родохразиты Фото: Utopia Следующая фотография 1 / 3 Кольцо, Utopia, белое золото, жемчуг, бриллианты Фото: Utopia Кольцо, David Webb из золота с жемчугом, подаренное Джоан Коллинз Уорреном Битти Фото: David Webb Кольцо, Utopia, желтое золото, жемчуг, бриллианты, гранаты, лунный камень, родохразиты Фото: Utopia

Летом 1957 года Элизабет Тейлор отдыхала вместе со своим третьим мужем Майком Тоддом на Лазурном берегу и плавала в бассейне, когда увидела, что он направляется к ней с несколькими красными коробочками в руках. В том, что обожавшая драгоценности актриса мгновенно узнала фирменный оттенок Cartier, можно даже не сомневаться. Дальнейшее запечатлела любительская видеокамера одного из друзей пары: в залитом ярким солнцем саду французского шато счастливая Лиз, не выходя из воды, примеряет колье и серьги с бриллиантами и рубинами. «Зеркала под рукой не оказалось, так что она смотрела на свое отражение в бассейне»,— рассказывал представитель Christie’s в 2011 году накануне знаменитого аукциона, на котором вскоре после смерти актрисы распродавалась ее ювелирная коллекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизабет Тейлор (слева) в рубиновых украшениях, подаренных ей Майком Тоддом, в компании Эдди Фишера и Дебби Рейнольдс, 1958

Фото: Getty Images Элизабет Тейлор (слева) в рубиновых украшениях, подаренных ей Майком Тоддом, в компании Эдди Фишера и Дебби Рейнольдс, 1958

Фото: Getty Images

Еще одна голливудская дива, Джоан Коллинз, несколько лет назад выставлявшая на аукцион свои помолвочные кольца — у 91-летней звезды сериала «Династия» их накопилось шесть,— рассказывает, что одно из них, David Webb из желтого золота с бриллиантами и жемчугом, подаренное ей в 1960 году Уорреном Битти, она нашла спрятанным в своем любимом паштете. До свадьбы у них дело в итоге так и не дошло, но от той истории актриса, кажется, до сих пор пребывает в восторге.

Попытайтесь превратить сам процесс дарения драгоценного подарка в запоминающийся эпизод. Именно так мог бы звучать совет тем, кто задается вопросом, как дарить украшения, тем более что ценность последних не исчерпывается стоимостью материалов и работы ювелирного художника. Эмоциональная составляющая, как и провенанс, часто играет немаловажную роль, что, кстати, хорошо видно на примере того самого рубинового комплекта Элизабет Тейлор: на упомянутых торгах Christie’s колье с романтичной историей ушло с молотка за $3,8 млн (сегодня оно принадлежит собственной архивной коллекции Cartier и появляется на выставках и в журнальных съемках).

Впрочем, с этим надо быть осторожнее. Проблема заключается в том, что, сосредоточившись на самом моменте дарения и поставив во главу угла задачу получить в ответ бурную радость, можно упустить из виду главное — сам подарок, который в идеале должен приносить человеку удовольствие в долгосрочной перспективе, а не только в минуту, когда впервые открывается коробочка с украшением. Увы, никакая «дымовая завеса» в виде тщательно подготовленного и уместного сюрприза не спасет ситуацию, если сам подарок придется не по вкусу и останется лежать в сейфе на долгие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Детали колье Graff The Gift of Love, 13-каратный желтый бриллиант, бесцветные бриллианты, сапфиры, оникс Фото: Graff Колье, Sutra, белое золото, бриллианты, рубины Фото: Sutra Jewels Колье, Chopard, розовое золото, розовые сапфиры Фото: Chopard Следующая фотография 1 / 3 Детали колье Graff The Gift of Love, 13-каратный желтый бриллиант, бесцветные бриллианты, сапфиры, оникс Фото: Graff Колье, Sutra, белое золото, бриллианты, рубины Фото: Sutra Jewels Колье, Chopard, розовое золото, розовые сапфиры Фото: Chopard

И, напротив, самый банальный способ вручения не помешает женщине полюбить украшение, если оно ей действительно понравится. Яркий пример — знаменитая история помолвочного кольца, которое леди Диана Спенсер получила в начале 1980-х в подарок от принца Чарльза. Последний просто предложил ей выбрать любое понравившееся из тех, что были в наличии у королевского ювелира. Оставив за скобками тот факт, что дело происходило во дворце, а перед будущей женой наследника британского престола лежали великолепные кольца Garrard, надо признать, что романтики в этой ситуации не было. Счастливого союза, как известно, там не получилось, но к кольцу с крупным ланкийским сапфиром и бриллиантами это не имело никакого отношения — оно стало если не культовым, то уж точно самым знаменитым помолвочным кольцом в истории, каким остается и теперь, когда его носит нынешняя принцесса Уэльская Кэтрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо, подаренное принцем Чарльзом леди Диане Спенсер по случаю помолвки в 1981 году Фото: Getty Images Кольцо, подаренное принцем Чарльзом леди Диане Спенсер по случаю помолвки в 1981 году Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Кольцо, подаренное принцем Чарльзом леди Диане Спенсер по случаю помолвки в 1981 году Фото: Getty Images Кольцо, подаренное принцем Чарльзом леди Диане Спенсер по случаю помолвки в 1981 году Фото: Reuters

Еще одна очевидная ловушка кроется в том, что тому, кто планирует сделать подарок, может казаться, что между стоимостью украшения и тем удовольствием, которое оно доставит получательнице, существует прямая корреляция. Но дороже далеко не всегда значит лучше, особенно, как это ни парадоксально, в случае с произведениями ювелирного искусства. Игнорировать бутики ведущих брендов никто не призывает, скорее, напротив — экономить на качестве украшений совершенно точно не следует. Однако не забывайте, что мастерство и тонкость работы ювелира может представлять для вашей визави гораздо больший интерес, чем количество каратов в сверкающих в украшении камнях.

Отсюда и главный вывод: знайте свою аудиторию. Одно из базовых правил маркетинга универсально, оно работает и здесь. Обращайте внимание на цвет металла в украшениях, которые носит будущая хозяйка подарка, возможно отдающая предпочтение желтому, а не белому золоту. На то, какой вид изделий она предпочитает,— есть немало женщин, у которых не проколоты уши или которые не любят кольца. Обсудите, как она относится к лабораторно выращенным и натуральным камням (по этому вопросу бывают разные принципиальные позиции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кольцо, Parure Atelier, белое золото, сапфир, бриллианты Фото: Parure Atelier Сапфиры из коллекции Parure Atelier Фото: Parure Atelier Кольцо, Chopard, белое золото, сапфир огранки «кушон», бриллианты Фото: Chopard Следующая фотография 1 / 3 Кольцо, Parure Atelier, белое золото, сапфир, бриллианты Фото: Parure Atelier Сапфиры из коллекции Parure Atelier Фото: Parure Atelier Кольцо, Chopard, белое золото, сапфир огранки «кушон», бриллианты Фото: Chopard

И, конечно, будьте внимательны и не игнорируйте намеки: случайно оставленный открытым на нужной странице глянцевый журнал, комментарий в адрес интересного браслета на героине фильма или «лайки» в социальных сетях. Недавно в прессе много писали о том, что кольцо Jessica McCormack, которое Зендея с недавнего времени носит на безымянном пальце и, как предполагается, получила в подарок вместе с предложением руки и сердца от Тома Холланда, она «лайкнула» в соцсети бренда чуть ли не два года назад. Наконец, можно просто задать прямой вопрос.

К числу универсальных относится и совет заказать вещь индивидуального дизайна, которая будет существовать в единственном экземпляре и соответствовать всем возможным предпочтениям, тем более что сделать это проще, чем кажется: такая опция есть у многих ювелирных брендов из числа ведущих. Среди них, к примеру, российские Parure Atelier и Liza Borzaya.

А вот что совсем не обязательно брать в расчет, так это инвестиционную составляющую. Во-первых, представления о том, что на перепродаже драгоценности в будущем удастся заработать или хотя бы вернуть вложенное, во многом иллюзорны. Во-вторых, с вашим драгоценным подарком женщина в идеале не должна захотеть расстаться никогда.