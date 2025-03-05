Заветные места

Поиски билетов в театр часто превращаются в полноценную охоту, а добыча становится желанным подарком. Денис Мережковский рассказывает, на какие спектакли важно и нужно приглашать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Мария Фомина, репетиция спектакля «8 разгневанных женщин», МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова Актриса Мария Фомина, репетиция спектакля «8 разгневанных женщин», МХТ им. А. П. Чехова

Фото: Медиацентр МХТ имени А.П. Чехова / Александра Торгушникова

Если честно, то московская театральная жизнь переживает не самые блестящие времена. Новой волны молодых и смелых авторов на горизонте не видно, а большие мастера, которые по старшинству мысли находились во главе режиссерского профсоюза, уехали, умерли или ставят очень нерегулярно. Именно поэтому новость, что без пяти минут классик Анатолий Васильев все-таки выпустит свою «Западную пристань» на сцене Электротеатра, обрадовала многих. Однако театр просит запастись терпением — скорее всего, премьера будет показана не раньше следующего сезона. И все же куда пригласить или отправиться самим этой весной?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Афиша спектакля «Дон Кихот», Театр наций Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Шинель», театр «Место» Фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра «Место» Следующая фотография 1 / 2 Афиша спектакля «Дон Кихот», Театр наций Фото: Ира Полярная / пресс-служба Театра Наций Сцена из спектакля «Шинель», театр «Место» Фото: Ира Полярная / Пресс-служба Театра «Место»

Спектакли Антона Федорова, ученика Юрия Погребничко, играют в Москве не первый год: в «Гоголь-центре» с успехом шли его «Петровы в гриппе», если очень постараться, можно достать билеты на «Ревизора» (театр «Около», 5 марта) и «Мадам Бовари» (театр «Маска», 3 марта). Та же ситуация с работами Федорова в рамках независимого театрального коллектива «Место»: «Где ты был так долго, чувак?» (11 марта) идет с аншлагами, которые, видимо, не минуют и совсем новую «Шинель» (1 и 2 марта). Но самой большой режиссерской победой Антона на сегодня стало «Собачье сердце», поставленное им прошлой весной в ТЮЗе (5 и 26 марта, 10 и 30 апреля). Поэтому вполне логичным выглядит приглашение режиссера на основную сцену Театра наций, где он выпускает свою версию «Дон Кихота» (27 и 28 февраля, 31 марта, 1 апреля). Билетов намного меньше, чем желающих попасть на премьеру, но побороться стоит. Впрочем, приглашение практически на любой спектакль в Театр наций — драгоценность. Здесь выпускают по три премьеры в месяц и не допускают барахла, из последних постановок — трагикомедия «Я не убивала своего мужа» (10 и 11 марта, 18 и 19 апреля) китайского режиссера Дин Итэна с удивительно органичной Марией Смольниковой и «Тартюф» (15 и 16 марта) Евгения Писарева с Игорем Гординым, Сергеем Волковым и Анной Чиповской в главных ролях. Лучшие спектакли из старого репертуара вроде «Рассказов Шукшина» Алвиса Херманиса (10 марта), «Му-Му» Дмитрия Крымова (2 и 3 марта), «Мастера и Маргариты» Робера Лепажа и «Дяди Вани» Стефана Брауншвейга (26 и 27 марта) умудряются держать в бодрой форме, и только «Сказки Пушкина» Боба Уилсона (21–23 марта) заметно обрусели за десять лет на сцене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша спектакля «Идиот», Театр им. Евг. Вахтангова

Фото: Предоставлено театром Афиша спектакля «Идиот», Театр им. Евг. Вахтангова

Фото: Предоставлено театром

Пересматривать по-настоящему интересные постановки прошлых лет — отдельное направление жизни театральных снобов Москвы. Нет сомнений, что многие из них задумаются, пойти ли на вполне многообещающую премьеру «Идиота» (4, 5, 13 и 31 марта, 1 апреля) режиссера Владислава Наставшева в Вахтанговском театре или в который раз отправиться на пятичасовое батальное полотно Римаса Туминаса «Война и мир» (11 и 19 марта, 30 апреля). Или там же освежить в памяти ценнейшие остатки от целой коллекции спектаклей бруталиста Юрия Бутусова: «Бег» (16 марта, 17 апреля) и «Король Лир» (7 и 29 марта, 29 апреля). Ради его «Барабанов в ночи» (17 марта, 21 апреля) в Театре Пушкина или «Р» (10 и 11 марта) в «Сатириконе» считается допустимым написать знакомому спекулянту, иначе поход придется планировать за пару месяцев. Загодя начинать охоту за билетами стоит, если в планах — пригласить дорогого человека на бестселлер Театра кукол «Я — Сергей Образцов» (6 и 7 марта, 17 апреля). Увидеть актерский триумф Евгения Цыганова в этой постановке своими глазами — редкое удовольствие и, судя по цене, привилегия.

Куда меньших затрат потребует выход в МХТ им. А. П. Чехова — здесь по-прежнему можно увидеть пронзительного «Сережу» (29 и 30 марта) Дмитрия Крымова и признанную работу Константина Богомолова «Карамазовы» (11 апреля), поставленную им 12 лет назад. А вот единственный выживший в Москве спектакль Кирилла Серебренникова, «Лес» с Натальей Теняковой в роли Гурмыжской, похоже, покинет афишу вместе с ушедшей в январе Евгенией Добровольской, которая играла в нем ключницу Улиту. Имеется здесь и нарядная премьера: аккурат в Международный женский день Алла Сигалова представит детектив «8 разгневанных женщин» (8, 9 и 20 марта, 8 и 19 апреля) по пьесе Робера Тома. Кстати, Алла Михайловна и сама появится на сцене в роли Бланш, остальные семь разгневанных — Дарья Мороз, Анна Чиповская, Александра Ребенок, Мария Фомина, Софья Шидловская, Юлия Чебакова и Софья Эрнст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сцена из спектакля «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!», Студия театрального искусства Фото: Александр Иванишин Сцена из спектакля «Гамлет», театр «Около дома Станиславского» Фото: Виктор Пушкин Афиша спектакля «Пик Ник или Сказки Старого Ворона», Электротеатр «Станиславский» Фото: Степан Лукьянов Следующая фотография 1 / 3 Сцена из спектакля «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!», Студия театрального искусства Фото: Александр Иванишин Сцена из спектакля «Гамлет», театр «Около дома Станиславского» Фото: Виктор Пушкин Афиша спектакля «Пик Ник или Сказки Старого Ворона», Электротеатр «Станиславский» Фото: Степан Лукьянов

Если одарить нужно тех, кого привлекает театр, далекий от академического, то им дорога к Сергею Женовачу в «Студию театрального искусства». Иммерсивная инсценировка поэмы Бродского «Шествие» (8 марта), придуманная режиссером и знаменитым педагогом по сценической речи ГИТИСа Верой Камышниковой в 2011-м,— это прогулка по театру в компании актеров. Концептуально решена и последняя премьера самого Женовача — «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» (9 и 11 марта) с Лопахиным в исполнении Ивана Янковского. За увлекательными поисками формы стоит заехать в Вознесенский переулок в театр «Около дома Станиславского», камерную вселенную режиссера-мастера Юрия Погребничко. Весной здесь можно посмотреть его свежую версию «Гамлета» (28 и 29 марта), идущую всего 75 минут. Но в этом театре всегда так: небольшой формат, набитый важными смыслами. Тот случай, когда зрителей ни в коем случае не пытаются развлечь, заставляя заниматься интеллектуальной работой, но смотреть все равно страшно интересно. В каком-то смысле этим же всегда предлагают заняться публике и в Электротеатре «Станиславский». Новый спектакль главной творческой силы этого пространства режиссера и драматурга Бориса Юхананова «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» — это трилогия, рассказывающая о четырех Ангелах, которые спускаются на Землю, и их создателе — Творце в образе Старого Ворона. Каждая из трех частей идет в отдельный день: «Город миражей» (10, 14 и 20 марта), «Никогда» (11, 15 и 21 марта) и «Прибытие» (12, 16 и 22 марта). Пожалуй, только в Электротеатре можно увидеть такие авторские эксперименты и, безусловно, отважиться на эксперимент над самим собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Ричард», театральное объединение «Озеро»

Фото: Предоставлено театром Сцена из спектакля «Ричард», театральное объединение «Озеро»

Фото: Предоставлено театром

Рассказывая о московском театральном ландшафте, хочется подсветить и самое теплое в нем течение: образование молодых театральных группировок, работающих независимо и по возможности остро. Они появлялись в Москве и раньше, некоторые со временем вполне успешно трансформировались в полноценные институции, но взрывной бездомный период часто оставался одним из лучших в их истории. Объединение «Озеро» сделали трое выпускников мастерской Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича: Гоша Токаев, Владимир Комаров и Андрей Маник. К ним примкнули Мария Смольникова, Максим Виторган, Александр Паль, Таисия Вилкова и другие актеры. Не менее впечатляющий кастинг можно увидеть и в зрительном зале, где шекспировского «Ричарда» с нескрываемым удовольствием смотрят коллеги по цеху в диапазоне от Юлии Пересильд и Марины Александровой до Данилы Козловского и Сергея Безрукова. Пароли-явки простые: играют в пространстве «Внутри», афишу публикуют на короткую перспективу, билеты разлетаются за пару часов.

Чуть стабильнее своими планами делятся участники проекта «а39», созданного режиссером Григорием Добрыгиным и выпускниками уже легендарной режиссерской мастерской Олега Кудряшова, опять-таки родом из ГИТИСа. Текущее место прописки — Музей Москвы, где весной покажут и «Созвездие» (20 и 21 марта) с Александром Горчилиным и Елизаветой Янковской, и музыкальный спектакль «Вот и все, что вам нужно знать о дирижировании» (27 марта), поставленный самим Добрыгиным, и «Приоткрытый микрофон» (30 марта) с одним из самых харизматичных участников проекта Львом Зулькарнаевым, и еще несколько спектаклей из репертуара «а39». Продолжаем охотиться.