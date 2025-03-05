Ландшафт, море и гастрономия

Открытие в прошлом мае Maxx Royal Bodrum стало событием года даже для привыкшей к подобным новостям Турции. Прошел уже почти год, на носу новый летний сезон, и третий в Турции, после Белека и Кемера, суперпремиальный Maxx Royal к нему готов.

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Главными достоинствами Бодрума следует признать наличие международного аэропорта (Милас-Бодрум, 47 км, или час езды на автомобиле до отеля) и крайне причудливую береговую линию. Тут каждый отель стоит на своем полуострове. Окружение у Maxx Royal Bodrum соответствующее: на соседнем мысу располагается Mandarin Oriental, а чуть дальше строится первый в Турции Bulgari. Изучить окрестности, состоящие в основном из пятизвездных отелей, и заодно вдоволь накупаться в прозрачных зеленых водах Эгейского моря можно во время морской экскурсии на комфортабельных отельных моторных яхтах. Помимо лодок в нынешнем году гостям будут доступны экскурсии и на собственном вертолете отеля. С его помощью можно не только сэкономить время в пути из аэропорта, полюбоваться местными островами и заливами с высоты птичьего полета, но и отправиться в путешествие, например к травертинам Памуккале и озеру Бафа, посетить античные Эфес и Книдос. По желанию гостей в полете их будет сопровождать гид, в программу могут быть включены остановки для осмотра достопримечательностей, а также завтрак или обед.

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Впрочем, устраивать трапезы за пределами Maxx Royal Bodrum — кощунство. Поскольку Бодрум считается престижным курортом для резидентов Стамбула и Анкары, прилетающих сюда на уикенд, то сеть Maxx Royal впервые открыла тут отель не с безбрежным all inclusive для туристов, приехавших на пару недель, а с восемью ресторанами высокой кухни.

Раньше на участке площадью 11,4 га стоял огромный, на 500 с лишним номеров, Hilton 1980-х годов постройки. Он был безжалостно снесен, а на его месте всего за два года выстроен приватный Maxx Royal с люксами с индивидуальными входами и виллами. Самый просторный вариант размещения — Presidential Villa площадью 1063 кв. м — включает в себя пять спален, бассейн с подогреваемой морской водой, хаммам, сауну, джакузи и фитнес-центр.

Концепцию отеля разработал архитектор Махмут Анлар, а реализовали студии Geo ID (дизайн интерьеров) и Geomim (архитектурное решение). Номера и общие пространства украшены керамикой и изделиями бодрумских ремесленников.

Территория отеля с перепадами высот, поэтому для передвижения по ней рекомендуется пользоваться индивидуальными гольф-карами, которые вызывают посредством телефонного звонка менеджеру или через интерактивное приложение. Впрочем, прогуляться среди зелени можно и без электроповозки.

Maxx Royal Bodrum первым среди турецких отельных проектов получил сертификат LEED Platinum, подтверждающий высший уровень в системе Leadership in Energy and Environmental Design. Одновременно были сертифицированы 67 построек отеля. Также была подтверждена приверженность охране окружающей среды и бережное отношение к ней, учитывая, что в распоряжении отеля имеется 59 тыс. кв. м зеленых насаждений и береговой линии.

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Фото: Maxx Royal Отель Maxx Royal в Бодруме

Фото: Maxx Royal

Чем заняться на этой огромной зеленой территории? Первым делом отправиться на уютный песчаный пляж, занимающий внутреннюю бухту, с рестораном и баром латиноамериканской кухни Casa Sol. Чуть выше пляжа находится открытый подогреваемый бассейн с большим солярием.

Имеет смысл и прогуляться к собственному арт-объекту отеля — двум гигантским полукруглым аркам из кортеновской (патинированной) стали, установленным у входа в бухту. Работа выполнена известным французским скульптором Бернаром Вене (имя не дадут забыть запечатлевшие его творчество фотографические альбомы, которые лежат в каждом номере).

После прогулки ноги сами принесут в отельный спа-центр Maxx Wellbeing площадью 5750 кв. м. В 20 процедурных кабинетах предлагают обширное меню процедур, в том числе от мировых спа-брендов Biologique Recherche, Art of Detox Phytomer и Swiss Perfection. Здесь же расположены крытый бассейн, разнообразные бани (паровая и инфракрасная сауны, хаммам), соляная и дождевая комнаты и прочие удовольствия.

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Фото: Maxx Royal Отель Maxx Royal в Бодруме

Фото: Maxx Royal

Но главное — не забывать, что вы попали в рай для гурманов! Maxx Royal Bodrum стоит посетить хотя бы для того, чтобы оценить его гастрономическую концепцию. Многие из ресторанов отеля впервые прописались на турецкой земле. Среди них Caviar Kaspia, всемирно известный ресторан, сочетающий французскую кухню с русской, особенное место в меню которого занимает черная и красная икра. И Oro by Alfredo Russo — ресторан аутентичной итальянской кухни от обладателя звезды Michelin повара Альфредо Руссо. Оба этих заведения в первый же год после открытия были отмечены гастрономическим справочником Gault & Millau и включены в рейтинг лучших ресторанов Турции 2025 года, а второй из них рекомендован к посещению гидом Michelin этого года по региону Мугла. Восхитителен и прибрежный Spago by Wolfgang Puck — ресторан Вольфганга Пака, шеф-повара премии «Оскар» на протяжении 30 лет. Завтраки, а также ланчи, обеды и ужины подаются в открытом круглосуточно Twenty4. Во всех заведениях интересен выбор турецких вин из винограда сортов шардоне (белое), каледжик караси, окюзгезю, каберне совиньон (красное).

Наконец, нельзя не упомянуть открывшийся по соседству первый в Турции филиал клуба Scorpios родом с греческого острова Миконос. Любителям дискотек — сюда! До клуба тоже можно добраться на гостиничном гольф-каре. Scorpios Bodrum стал первым круглосуточным пляжным клубом бренда, предлагающим размещение в отдельных номерах (фактически еще одним небольшим отелем), что сопоставимо с концепцией Maxx Royal.

Сервис Maxx Royal Bodrum распространяется и на территорию за пределами отеля. Гости, выбравшие категорию номеров Hill Villa и прибывающие международными рейсами в аэропорт Милас-Бодрум, могут воспользоваться услугой Fast Track & Clip Lounge, включающей ускоренное прохождение предполетных процедур и посещение VIP-зала вне зависимости от класса перелета.

Егор Зиновьев