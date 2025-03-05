Город у моря

Дубайский курорт Madinat Jumeirah — это настоящий город в городе, с отелями, в которых сочетаются восточная роскошь, комфорт XXI века и волшебная атмосфера арабской сказки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Jumeirah Al Naseem в Дубае

Фото: Jumeirah Group Отель Jumeirah Al Naseem в Дубае

Фото: Jumeirah Group

Madinat в переводе с арабского означает «город». Из космоса курорт так и выглядит. Город с площадями и улицами, подвесными мостами, извилистыми каналами и прудами, набережными, амфитеатром и восточным базаром, кафе и ресторанами, кинотеатрами, аптеками и бутиками, виллами и комфортными апартаментами.

Парадный въезд в Madinat Jumeirah — это широкая аллея, по сторонам которой растут высокие пальмы и стоят позолоченные скульптуры арабских скакунов, она ведет к отелю Jumeirah Al Qasr. Прибывающих встречает дворцовое великолепие, подобное описанному в «Тысяче и одной ночи»: мраморные каскады лестниц, ажурные балконы и колонны, драгоценные породы дерева, роскошные ткани, залитые солнцем террасы, внутренние дворики с садами и огромные вазы с живыми цветами, наполняющими отель.

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А те, кому на отдыхе хочется жить легко и не думать об условностях, все чаще выбирают отель Jumeirah Al Naseem, расположенный в восточной части курорта. Он весь пронизан светом и воздухом, это стильный и современный оазис у залива с потрясающим видом на парус Burj Al Arab.

В переводе с арабского Al Naseem означает «морской бриз», и весь отель оставляет впечатление легкости, простора, света и освежающего морского ветра. В дизайне интерьеров нашли отражение мотивы песчаных дюн и морского бриза, древний промысел дубайских ныряльщиков за жемчугом и исторические традиции бедуинов. Они использованы тонко, без музейной тяжеловесности. Отель похож на большой курортный двор, развернутый в сторону залива. В цветущем саду гостей сопровождает щебет птиц. Его, как и шепот волн и запах моря, можно услышать даже в номерах, просторных и с открытой планировкой.

Пляжный клуб отеля Summersalt называют самым модным в Дубае. По пятницам и субботам здесь устраивают бранчи. В прибрежном ресторане Shimmers с греческой кухней можно насладиться морским бризом и атмосферой Миконоса. Вечером публика собирается в Al Nafoorah на ужины в ближневосточном стиле с традиционными закусками: бабагануш, шанклиш, мутабель, фатуш и маканек из ягненка или отправляется в ресторан японско-перуанской кухни никкей Kayto за роллами, татаки, нигири, говядиной вагю и севиче. И это лишь малая часть кафе и ресторанов курорта, не говоря уже о многочисленных лаунжах, где гостей всегда ждут на утренний и послеобеденный чай, аперитив или кальян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Номер отеля Jumeirah Al Naseem в Дубае

Фото: Jumeirah Group Номер отеля Jumeirah Al Naseem в Дубае

Фото: Jumeirah Group

Madinat Jumeirah задуман так, чтобы открываться постепенно, частями. Сюда надо приезжать не раз и не два, чтобы узнать все секреты этого роскошного курорта — образца комфорта и luxury-сервиса.

Владимир Гридин