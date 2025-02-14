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Глава Ейска Дмитрий Кияшко подал в отставку

Глава Ейска Дмитрий Кияшко ушел в отставку по собственному желанию. Он сообщил об этом на очередной сессии, которая состоялась сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Ейска

Фото: Пресс-служба администрации Ейска

На сессии рассматривались два вопроса. Первым был рассмотрен отчет о результатах работы главы Ейского городского поселения и администрации за 2024 год. С докладом выступил Дмитрий Кияшко. В начале своего выступления он обозначил главные приоритеты, которые были поставлены перед органами власти в прошлом году. Среди них — улучшение инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечение санитарного порядка и активное взаимодействие с жителями города.

Затем председатель Совета Ейска Юрий Лукьянченко озвучил заявление Дмитрия Кияшко о досрочном сложении полномочий. Депутаты единогласно поддержали его решение уйти в отставку.

Дмитрий Кияшко с 6 апреля 2022 года работал начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейска и исполнял обязанности главы города. В июле того же года его избрали мэром.

Алина Зорина

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