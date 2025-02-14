Воронежский суд ввел наблюдение в «Бутурлиновском мясокомбинате»

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» по иску ПАО «Сбербанк». Это следует из судебной документации. Временным управляющим назначен Антон Стародубцев из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Сбербанк обратился в арбитражный суд региона в августе 2024 года, потребовав взыскать с мясокомбината 273,8 млн руб. В ноябре иск приняли к производству. Отчет Антона Стародубцева суд планирует рассмотреть 11 августа 2025 года.

В середине июля 2024 года «Бутурлиновский мясокомбинат» подал в воронежский арбитражный суд заявление о самобанкротстве, однако в конце месяца от него поступило ходатайство об отказе от иска. В конце сентября производство по делу было прекращено.

По данным Rusprofile, ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» было учреждено в воронежской Бутурлиновке в июле 2002 года. Основной вид деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — столичное ООО «Торговый дом "Свинпром"», которое до января 2022-го принадлежало Андрею Князеву (сейчас учредители не раскрываются). 2023 год «Бутурлиновский мясокомбинат» отработал с выручкой в 2,8 млрд руб. и чистой прибылью в 10 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 2,2 млрд и 9 млн руб. соответственно. Генеральный директор — Михаил Романенко.

Егор Якимов