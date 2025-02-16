Бедный Йорк

19 февраля исполняется 65 лет принцу Эндрю, герцогу Йоркскому. Средний сын Елизаветы II прошел путь от героя нации до парии. А все из-за способности попадать в самые невероятные скандалы и своего пренебрежительного к этому отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Было у королевы три сына. Старший казался всем слегка скучным и немного странным. А его положение — он был наследником престола — делало его и вовсе не человеком, а институтом. Такого не полюбишь. Таким не заинтересуешься. Младшего сына семья старалась держать в тени. Был он совсем не королевским. Увлекался театром, кино, телевидением. Девушек сторонился, вызывая определенные подозрения. Настолько серьезные, что, когда он все-таки женился в возрасте 35 лет, с облегчением выдохнула вся страна. Так что нет ничего удивительного в том, что вся любовь королевства — и в первую очередь королевы — досталась среднему сыну.

Бойкий, привлекательный, очевидно смелый. До неосторожности. Это его часто губило. Он c завидной регулярностью оказывался героем очень громких скандалов. И, что самое удивительное, похоже, совершенно не обращал на них внимания. Казалось, его волновало отношение к нему только одного человека во всем мире — матери. А она его любила больше всех на свете. И любовь эту не могли поколебать ни газетчики, ни общественное мнение.

Принц из навозной кучи

«Малыш просто очарователен. В конце концов он будет совершенно всеми нами избалован. Уверена в этом». В феврале 1960 года так писала королева Елизавета II одной из своих многочисленных родственниц о новорожденном сыне — принце Эндрю. По мере того как мальчик рос, предсказание королевы явно сбывалось. Во всяком случае, его нянюшка звала его «Малышом Брюзгой», а отец, принц Филипп,— «Боссом» за любовь всем приказывать и добиваться, чтобы все было так, как он хочет. Руки он тоже распускал с детства. От этого пострадала даже репутация королевы. Однажды принц Филипп появился на какой-то кинопремьере с синяком под глазом. На удивленные взгляды (спрашивать его никто, разумеется, ни о чем не стал) его высочество ответил: «Это от Босса». Вся страна подумала, что фингал ему поставила Елизавета II. На самом деле это сделал маленький мальчик, который просто был чем-то недоволен.

Как вспоминают те, кто знал его в детстве, Эндрю не только ставил синяки. Он вполне мог выместить свое плохое настроение на слугах. Но тем и отличаются английские слуги, что они и сдачи могут дать. Однажды трое разозленных садовников в Виндзоре бросили мальчика в кучу навоза. А во время другой ссоры (с дворецким) уже сам Эндрю получил фингал. Дворецкий отправился после этого сразу к королеве. Увольняться. Ее величество, однако, сказала, что он поступил совершенно правильно и рекомендовала ему вернуться к работе.

Слуги, а потом и одноклассники по частным школам, которые Эндрю посещал, отучили его от привычки решать все вопросы кулаками (английские частные школы знамениты своими драками) И да, школы, в которых он учился, были настолько элитарными, что по сравнению с ними знаменитые Итон и Харроу кажутся чуть ли не общедоступными. Хезердаун был попроще, там кроме знати и монарших детей (в ней учился, к примеру, будущий король Бутана) можно было встретить и почти простых людей, каким был будущий премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон. А вот Гордонстаун в Шотландии был настоящей кузницей королей. Там учился и папа Эндрю, когда еще был простым греческим принцем, и его старший брат.

Одноклассники Эндрю говорят, что запомнился он им своей неутолимой страстью к скабрезным шуткам, за что получил произвище «Смешила», а также своей удивительной уверенностью в собственной гениальности.

Королева про шутки не знала, а со вторым, скорее всего, согласилась бы. Ведь говорили про них знакомые, мол, что бы он ни сделал, мать только восхитилась бы этим. Все дело в том, что Эндрю был первым ее ребенком, которому она могла посвящать столько времени, сколько хотела. Когда он родился, Елизавета царствовала уже почти восемь лет, набралась достаточно опыта и поэтому могла больше времени проводить с сыном. Она читала ему на ночь. Она приезжала за ним в школу — одна, если не считать охранника, за рулем своего любимого Land Rover. Она не пропускала его школьных соревнований и матчей.

Он отвечал ей взаимностью. До конца ее жизни. Слуги вспоминают, что всякий раз, когда он оказывался в Букингемском дворце, королева отправляла ему записку с приглашением заглянуть. Если он был в джинсах (такое было обычным делом), он переодевался в костюм и бежал в ее покои. А там уже начинался небольшой балет. Он всегда входил и здоровался с ней кивком головы. Потом подходил и целовал ей руки. И только потом обнимал ее и целовал в щеки. Этот ритуал был неизменен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принцу Эндрю повезло родиться, когда у Елизаветы II уже хватало времени на материнство

Фото: AP Принцу Эндрю повезло родиться, когда у Елизаветы II уже хватало времени на материнство

Фото: AP

Принц из вертолета

Еще в детстве Эндрю решил, что станет вертолетчиком. В 1979 году, после окончания школы, он отправился служить в королевский военно-морской флот, где его почти тут же отправили на обучение в летную школу Королевского военно-морского колледжа. Месяца оказалось достаточно, чтобы сделать из него стажера. Он подписал контракт с Министерством обороны на 12 лет. Еще несколько лет прошло на разного рода курсах. Наконец, в качестве вполне квалифицированного пилота вертолетов Sea King и Merlin он был прикомандирован к 820-й военно-морской летной эскадрилье, базировавшейся на одном авианосце «Инвинсибл». Случилось это в апреле 1982 года. Через день после его прибытия к месту службы «Инвинсибл» во главе боевой группы кораблей отправился в Южную Атлантику — освобождать оккупированные за пару дней до того Аргентиной британские Фолклендские острова.

Британия в то время была не просто конституционной монархией. А такой, которой еще не коснулись скандалы, и доверие к королевской семье со стороны подданных было почти безграничным. А потому служба среднего сына королевы и его отъезд в зону боевых действий не были какими-то изобретениями пиарщиков. На войне принц Эндрю делал то же, что и его товарищи, и рисковал жизнью не меньше других. Он занимался эвакуацией раненых, вылетал на боевые задания. И нация им восторгалась.

Пребывание принца Эндрю на борту авианосца не было секретом — об этом позаботились британские таблоиды. В какой-то момент правительство посчитало продолжение его службы в Южной Атлантике чрезмерным риском. Как вспоминают и представители Адмиралтейства, и те, кто служил с принцем, разговоры, что сыну королевы нужно поменять авианосец и штурвал на кабинет и рабочий стол, не прекращались всю войну. Но ни сам Эндрю, ни его родители не разделяли это мнение. На родину принц вернулся вместе со своими сослуживцами. В порту его встречали мама и папа. И, конечно, репортеры. Газеты им восхищались.

Эндрю продолжил службу на флоте и перебрался в кабинет на суше только через два года. И то лишь потому, что нужно было устраивать личную жизнь и быть поближе ко дворцу, а значит, подальше от моря. В 1984 году он получил должность личного адъютанта Ее величества. А в 1986 году женился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17 сентября 1982 года отец и мать встречали принца Эндрю в Портсмуте, куда он вернулся после участия в Фолклендской войне

Фото: David Cauklin / AP 17 сентября 1982 года отец и мать встречали принца Эндрю в Портсмуте, куда он вернулся после участия в Фолклендской войне

Фото: David Cauklin / AP

Принц из газеты

Во время службы на флоте в жизни Эндрю случился первый скандал государственного масштаба. Он влюбился. Предметом его страсти оказалась простолюдинка. Более того, американка. И что совсем плохо, актриса и фотограф. Журналисты добавили к этому еще и то, что она была практически старухой. На самом деле Ку Старк была всего на четыре года старше Эндрю. Они начали встречаться в 1983-м. Пресса ликовала — роман любимчика нации поднимал тиражи. И каждый новый эпизод этой любовной саги, разумеется, оказывался на первых полосах газет. Королевская семья восторга журналистов и их читателей не разделяла. Особенно, разумеется, против Ку была настроена королева.

И тут на помощь Елизавете II пришла невестка — принцесса Диана. Она сделала так, чтобы Эндрю обратил внимание на ее близкую подругу — Сару Фергюсон. То есть на самом деле Сара и Эндрю знали друг друга с детства. Их отцы вместе играли в поло. Принцесса Диана просто поспособствовала тому, чтобы они снова начали встречаться. Уже по-взрослому. Она устроила так, что Эндрю и Сара оказались рядом на скачках в Аскоте.

Одного этого пересечения в пространстве оказалось достаточно. Их роман был похож на настоящую сказку. Любовь с первого взгляда. Абсолютное взаимопонимание. Чудесные подарки. Отношения развивались настолько быстро, что о своей помолвке они объявили менее чем через год после скачек. Газеты исходили медом и патокой, сообщая, что дизайн помолвочного кольца для Сары Эндрю придумал сам — крупный рубин под цвет ее рыжих волос в окружении нескольких бриллиантов.

Свадьбу сыграли в Вестминстерском аббатстве, подарок Екатерины II паре был традиционным — герцогский титул. Сара и Эндрю стали их королевскими высочествами, герцогиней и герцогом Йоркскими.

Семья выдохнула: Эндрю остепенился. Ку Старк была забыта не только принцем, но и прессой.

Скандал не получил развития. Кто же тогда мог предположить, что для журналистов это была только проба пера. Эндрю и сам вряд догадывался о предстоящих поворотах его жизненного сюжета. Но настоящие скандалы ждали впереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон была для всей королевской семьи долгожданным событием

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон была для всей королевской семьи долгожданным событием

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Принц из семьи

Эндрю и Сара, кажется, до сих пор любят друг друга и даже живут вместе. Но брак их распался через десять лет после свадьбы, в 1996 году. Официальная версия — занятость принца на флоте, частые командировки: по долгу службы Эндрю инспектировал корабли королевских ВМС — были слишком серьезной нагрузкой на семью. К 1996-му у Эндрю и Сары родились две дочери — принцессы Беатриса и Юджиния. Кроме того, Сара захотела работать, строить карьеру.

«Принцессы не работают. Поэтому мы решили получить официальный развод, чтобы я могла работать»,— объясняла она в интервью.

Впрочем, были и неофициальные версии. Герцог и герцогиня объявили, что намерены расстаться, еще в 1992 году. Газеты писали, что ни Эндрю, ни Ферджи не очень-то скрывали свои романтические увлечения на стороне. И, что самое главное, не видели в них ничего страшного. Интрижки и последовавший в мае 1996 года развод герцога и герцогини Йоркских в другое время и при других обстоятельствах мог бы обернуться грандиозным скандалом. Но в Британии 1990-х у них не было ни единого шанса. Все внимание прессы было приковано к отношениям старшего брата Эндрю Чарльза и его жены Дианы. К их интрижкам, которые и они не слишком хорошо скрывали. И к их разводу в августе 1996-го, для которого майское расторжение брака между Эндрю и Сарой стало лишь пресной прелюдией.

И, что самое интересное, развод не сделал принца менее привлекательным в глазах общества. Во-первых, если в случае с Чарльзом народ встал на сторону принцессы, то в случае Энди и Ферджи в разладе винили ее. Во-вторых, нация была восхищена и тем, как мирно Йорки разошлись, и тем, что они, очевидно, остались друзьями. Даже больше того. Они, кажется, остались семьей. Они продолжали жить вместе, воспитывать дочерей. Даже через десять лет, в 2016-м, в интервью одной австралийской радиостанции Сара сказала, что все они «очень счастливы тем, как все идет. Я думаю, что самое фантастическое во всем этом то, что мы, и это совершенно точно, удивительный пример единой семьи».

Что же до карьеры, то она у Сары не задалась. Герцогиня сначала занялась журналистикой, потом попробовала быть продюсером — открыла собственную компанию, устраивала публичные мероприятия, занималась издательской деятельностью. Бизнесменом она оказалась плохим. Долги росли как снежный ком. К 2010 году они достигли, по некоторым данным, £2 млн. Частично их оплатил друг бывшего мужа — американский бизнесмен Джеффри Эпштейн. Тот, из-за которого репутация принца Эндрю позднее пошла под откос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Положение Спецпредставителя по международной торговле вынуждало принца Эндрю встречаться с самыми разными людьми (на фото — с президентом США Биллом Клинтоном)

Фото: Bill Greene / The Boston Globe / Getty Images Положение Спецпредставителя по международной торговле вынуждало принца Эндрю встречаться с самыми разными людьми (на фото — с президентом США Биллом Клинтоном)

Фото: Bill Greene / The Boston Globe / Getty Images

Принц-монстр

Превращение Эндрю из ангела в демона заняло некоторое время. Конечно, он со своей несдержанностью, наплевательским отношением к условностям и уверенностью в том, что всегда и во всем молодец, приложил к этому некоторые усилия. Но главными были обстоятельства. Он оказался едва ли не единственным членом королевской семьи, которого можно было относительно безнаказанно поливать грязью. Принцесса Диана погибла в 1997 году. Принц Чарльз, никогда, собственно, не бывший очень интересным объектом для скандалов, слишком серенький и слишком статусный, стал еще и отцом-одиночкой. Его дети были слишком малы, чтобы вызывать что-то кроме восхищения и, учитывая смерть матери, сочувствия. Младший сын Елизаветы II был слишком обычен. Старшая сестра, принцесса Анна, не давала поводов. Оставался только Эндрю. А тут он очень некстати для себя взялся дружить с Джеффри Эпштейном. Ну, точнее, приятельствовать. Но этого оказалось достаточно, чтобы совершенно уничтожить репутацию Йорка.

Эндрю познакомился с Эпштейном в 1999 году. В то время принц занимал пост Специального представителя по международной торговле и инвестициям. Он встречался с лидерами государств и главами компаний и отвечал за то, чтобы они или вкладывали деньги в Британию, или позволяли британским компаниям вкладывать деньги в их страны. Поэтому, по его собственному признанию, он не видел ничего странного в том, что его старая и, кажется, совершенно безвредная приятельница Гилейн Максвелл решила свести его со своим партнером — инвестором и финансистом.

Они быстро сблизились. Принц приглашал нового друга на разные мероприятия в Англию, сам проводил много времени в Америке. Оба, кстати, гостили у Дональда Трампа в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Они совершенно не скрывали приятельских отношений. Ничего не изменилось и после того, как в США стала всплывать страшная правда об Эпштейне и его подруге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дружба принца Эндрю с Джеффри Эпштейном (на фото слева вместе с Меланией Трамп и Гвендолин Бек) стоила сыну королевы репутации

Фото: Davidoff Studios / Getty Images Дружба принца Эндрю с Джеффри Эпштейном (на фото слева вместе с Меланией Трамп и Гвендолин Бек) стоила сыну королевы репутации

Фото: Davidoff Studios / Getty Images

В 2005 году родители 14-летней девочки из Флориды обвинили Эпштейна в том, что он склонил их дочь к интимной близости. Появились и другие обвинители, говорившие, что Эпштейн приставал к несовершеннолетним девушкам и вовлекал их в проституцию, предлагая связь со своими влиятельными приятелями. В 2008 году он признал себя виновным по одному из обвинений, заключил сделку со следствием и получил 13 месяцев тюрьмы. Тем не менее уже было понятно, что главным смыслом жизни Эпштейна были не инвестиции. Он вместе с Гилейн Максвелл руководил подпольным бизнесом, поставлявшим богатым и знаменитым мужчинам несовершеннолетних девочек. Вскоре имя Эпштейна стало почти нарицательным.

В 2010 году британские таблоиды впервые сообщили о том, что Эпштейн и принц Эндрю — друзья. Их заметили прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке.

В лучших своих традициях Йорк просто проигнорировал публикации на эту тему, что только раззадорило журналистов. К середине 2011-го они собрали доказательства того, что Эндрю и Джеффри — близкие друзья. В газетах по всему миру появилась информация, что Йорк попросил Эпштейна помочь своей бывшей жене, и тот не отказал. Стало также известно, что принц как минимум дважды приглашал Эпштейна с подругой на очень личные и семейные торжества — собственный день рождения и день рождения дочери. На них присутствовала и королева, так что еще одним обвинением в адрес Йорка было то, что он заставил обожающую его мать сесть за один стол с растлителями малолетних.

Мир тогда не услышал комментариев принца Эндрю по поводу его отношений с Эпштейном. Букингемский дворец ограничился сообщением о том, что герцог Йоркский ушел с должности Специального представителя по международной торговле. Чуть позже появилась информация, что королева Елизавета встала на сторону Эндрю. Не словами (про то, что мать говорила сыну, вряд ли когда-нибудь станет известно). В ходе частной, если не сказать секретной, церемонии она наградила его Большим рыцарским крестом Королевского ордена Виктории — одной из высших наград, которую британский монарх может вручать без консультации с премьер-министром.

Репутация Йорка была подмочена, он перестал быть национальным любимчиком.

Наоборот, газеты, когда-то с восторгом печатавшие сообщения о его героизме, теперь с тем же рвением публиковали рассказы о том, какой он в жизни грубый и гадкий. Здесь и там появлялись статьи и статейки, в которых говорилось, что в детстве он бил животных, что называл собственную жену «жирной коровой» и что вообще был скор на хамство или грубый жест. От репутации Эндрю не осталось ничего. Но и новых серьезных обвинений в его адрес больше никто не выдвигал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Эндрю до конца жизни матери оставался ее любимчиком

Фото: Richard Pohle / WPA Pool / Getty Images Принц Эндрю до конца жизни матери оставался ее любимчиком

Фото: Richard Pohle / WPA Pool / Getty Images

Принц без сладкого

А потом наступил 2015 год. В отношении Эпштейна завели новое дело, и одна из проходивших по нему потерпевших заявила, что трижды занималась сексом с Эндрю — в Лондоне, на Карибах и в Нью-Йорке. Причем была тогда несовершеннолетней. За секс с принцем, говорила свидетельница, она получала от Эпштейна по $15 тыс.

На этот раз Эндрю пришлось отвечать. Он сказал, что девушки никогда не видел, сексом с ней, разумеется, не занимался, а на один из дней, когда он якобы встречался с ней, у него и вовсе алиби. Он водил дочь в пиццерию. «Почему я это так хорошо помню? Да потому, что поход в Pizza Express в Уокинге,— ну очень необычное для меня дело».

Против его слова была, однако, фотография — его и той самой девушки, сделанная в Нью-Йорке. Сам кадр выглядел совершенно невинно, но очевидно доказывал, что девушка и принц были в одной комнате как минимум один раз.

Потом появилась еще одна женщина, утверждавшая, что принц трогал ее грудь в квартире Эпштейна в 2001 году. И снова принц заявил, что ничего не помнит. Но газетам этого было уже более чем достаточно. Скандал разгорелся с новой силой и остановить его уже было невозможно. В 2019 году Эпштейн наложил на себя руки в тюрьме, ожидая начала суда сразу по нескольким обвинениям в сексуальных преступлениях. И тогда принц Эндрю совершил свою самую серьезную ошибку. Он решил обратиться к журналистам, которые его преследовали, и рассказать им свою версию событий.

Интервью вышло в августе 2019 года. Оно оказалось не просто провальным, а совершенно катастрофическим. В нем он повторил, что совершенно не помнит свою главную обвинительницу, не помнит, когда была сделана злосчастная фотография, поставил под сомнение ее подлинность и даже рассказал, что не мог потеть во время танца с ней, как она утверждала в показаниях, потому что из-за имеющегося у него заболевания вообще не потеет. А еще он наговорил всяких дежурных фраз о том, что сожалеет о дружбе с Эпштейном.

«Я ругаю себя за это ежедневно»,— заявил он интервьюеру Эмили Мэйтлис.

Принц Эндрю, очевидно, не любит говорить на камеру и не слишком комфортно чувствует себя в кадре. Во время разговора он выглядел то слишком самонадеянным, то чересчур лукавящим, в общем, совершенно не вызывал доверия или сочувствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото, на котором принц Эндрю запечатлен с Гилейн Максвелл (справа) и Вирджинией Джуффре, заявившей о том, что принц спал с ней три раза, стало главным и единственным доказательством его виновности

Фото: US District Court - Southern District of New York / AFP Фото, на котором принц Эндрю запечатлен с Гилейн Максвелл (справа) и Вирджинией Джуффре, заявившей о том, что принц спал с ней три раза, стало главным и единственным доказательством его виновности

Фото: US District Court - Southern District of New York / AFP

На следующее утро Эмили Мэйтлис проснулась звездой. Позже она построит свою карьеру на единственной встрече с Йорком. Она снимет документальный фильм об этом интервью «Очень британский скандал». Она получит несколько журналистских премий за него. Что же до Эндрю, то он утро после интервью встретил виновным в глазах всей нации. Это было настолько очевидно, что уже через несколько дней он выпустил заявление. «Мне стало очевидным… что обстоятельства, касающиеся моих прежних отношений с Джеффри Эпштейном, серьезно нарушают работу моей семьи и важную деятельность многих организаций и благотворительных учреждений, которые я поддерживаю… Я попросил Ее величество о возможности в обозримом будущем отойти от выполнения публичных обязанностей, и она дала мне на это свое разрешение».

Это была капитуляция. Йорк отошел от всех дел, лишился всех почетных воинских званий, перестал появляться на публике.

Мать, поддерживавшая и продолжавшая его нежно любить, похоже, была в неописуемом гневе и наказала его так, как только мать и может наказать сына. Она оставила его без сладкого. Было объявлено, что планировавшийся в начале 2020 года семейный праздник, посвященный его 60-летию, отменяется.

А в 2021 году Йорк стал ответчиком по иску той самой женщины, с которой был сфотографирован на квартире у Эпштейна. Иск не дошел до суда. Женщина отозвала его в обмен на внесудебное соглашение и выплату крупной, говорят семизначной, суммы.

На скандале сделали деньги и другие. Netflix выпустила собственный художественный фильм об этих событиях. Что же до принца, то с тех пор он лишь дважды появился на публике — на похоронах матери и на коронации старшего брата. А единственным публичным его защитником остается только Сара Фергюсон. Она говорит, что он лучший человек, которого она знает. И продолжает настаивать на его невиновности. Но ее, разумеется, никто не слушает.

Виктор Буй