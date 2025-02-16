Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бедный Йорк

История принца-скандалиста, любимого сына королевы

19 февраля исполняется 65 лет принцу Эндрю, герцогу Йоркскому. Средний сын Елизаветы II прошел путь от героя нации до парии. А все из-за способности попадать в самые невероятные скандалы и своего пренебрежительного к этому отношения.

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Было у королевы три сына. Старший казался всем слегка скучным и немного странным. А его положение — он был наследником престола — делало его и вовсе не человеком, а институтом. Такого не полюбишь. Таким не заинтересуешься. Младшего сына семья старалась держать в тени. Был он совсем не королевским. Увлекался театром, кино, телевидением. Девушек сторонился, вызывая определенные подозрения. Настолько серьезные, что, когда он все-таки женился в возрасте 35 лет, с облегчением выдохнула вся страна. Так что нет ничего удивительного в том, что вся любовь королевства — и в первую очередь королевы — досталась среднему сыну.

Бойкий, привлекательный, очевидно смелый. До неосторожности. Это его часто губило. Он c завидной регулярностью оказывался героем очень громких скандалов. И, что самое удивительное, похоже, совершенно не обращал на них внимания. Казалось, его волновало отношение к нему только одного человека во всем мире — матери. А она его любила больше всех на свете. И любовь эту не могли поколебать ни газетчики, ни общественное мнение.

Принц из навозной кучи

«Малыш просто очарователен. В конце концов он будет совершенно всеми нами избалован. Уверена в этом». В феврале 1960 года так писала королева Елизавета II одной из своих многочисленных родственниц о новорожденном сыне — принце Эндрю. По мере того как мальчик рос, предсказание королевы явно сбывалось. Во всяком случае, его нянюшка звала его «Малышом Брюзгой», а отец, принц Филипп,— «Боссом» за любовь всем приказывать и добиваться, чтобы все было так, как он хочет. Руки он тоже распускал с детства. От этого пострадала даже репутация королевы. Однажды принц Филипп появился на какой-то кинопремьере с синяком под глазом. На удивленные взгляды (спрашивать его никто, разумеется, ни о чем не стал) его высочество ответил: «Это от Босса». Вся страна подумала, что фингал ему поставила Елизавета II. На самом деле это сделал маленький мальчик, который просто был чем-то недоволен.

Как вспоминают те, кто знал его в детстве, Эндрю не только ставил синяки. Он вполне мог выместить свое плохое настроение на слугах. Но тем и отличаются английские слуги, что они и сдачи могут дать. Однажды трое разозленных садовников в Виндзоре бросили мальчика в кучу навоза. А во время другой ссоры (с дворецким) уже сам Эндрю получил фингал. Дворецкий отправился после этого сразу к королеве. Увольняться. Ее величество, однако, сказала, что он поступил совершенно правильно и рекомендовала ему вернуться к работе.

Слуги, а потом и одноклассники по частным школам, которые Эндрю посещал, отучили его от привычки решать все вопросы кулаками (английские частные школы знамениты своими драками) И да, школы, в которых он учился, были настолько элитарными, что по сравнению с ними знаменитые Итон и Харроу кажутся чуть ли не общедоступными. Хезердаун был попроще, там кроме знати и монарших детей (в ней учился, к примеру, будущий король Бутана) можно было встретить и почти простых людей, каким был будущий премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон. А вот Гордонстаун в Шотландии был настоящей кузницей королей. Там учился и папа Эндрю, когда еще был простым греческим принцем, и его старший брат.

Одноклассники Эндрю говорят, что запомнился он им своей неутолимой страстью к скабрезным шуткам, за что получил произвище «Смешила», а также своей удивительной уверенностью в собственной гениальности.

Королева про шутки не знала, а со вторым, скорее всего, согласилась бы. Ведь говорили про них знакомые, мол, что бы он ни сделал, мать только восхитилась бы этим. Все дело в том, что Эндрю был первым ее ребенком, которому она могла посвящать столько времени, сколько хотела. Когда он родился, Елизавета царствовала уже почти восемь лет, набралась достаточно опыта и поэтому могла больше времени проводить с сыном. Она читала ему на ночь. Она приезжала за ним в школу — одна, если не считать охранника, за рулем своего любимого Land Rover. Она не пропускала его школьных соревнований и матчей.

Он отвечал ей взаимностью. До конца ее жизни. Слуги вспоминают, что всякий раз, когда он оказывался в Букингемском дворце, королева отправляла ему записку с приглашением заглянуть. Если он был в джинсах (такое было обычным делом), он переодевался в костюм и бежал в ее покои. А там уже начинался небольшой балет. Он всегда входил и здоровался с ней кивком головы. Потом подходил и целовал ей руки. И только потом обнимал ее и целовал в щеки. Этот ритуал был неизменен.

Принцу Эндрю повезло родиться, когда у Елизаветы II уже хватало времени на материнство

Принцу Эндрю повезло родиться, когда у Елизаветы II уже хватало времени на материнство

Фото: AP

Принцу Эндрю повезло родиться, когда у Елизаветы II уже хватало времени на материнство

Фото: AP

Принц из вертолета

Еще в детстве Эндрю решил, что станет вертолетчиком. В 1979 году, после окончания школы, он отправился служить в королевский военно-морской флот, где его почти тут же отправили на обучение в летную школу Королевского военно-морского колледжа. Месяца оказалось достаточно, чтобы сделать из него стажера. Он подписал контракт с Министерством обороны на 12 лет. Еще несколько лет прошло на разного рода курсах. Наконец, в качестве вполне квалифицированного пилота вертолетов Sea King и Merlin он был прикомандирован к 820-й военно-морской летной эскадрилье, базировавшейся на одном авианосце «Инвинсибл». Случилось это в апреле 1982 года. Через день после его прибытия к месту службы «Инвинсибл» во главе боевой группы кораблей отправился в Южную Атлантику — освобождать оккупированные за пару дней до того Аргентиной британские Фолклендские острова.

Британия в то время была не просто конституционной монархией. А такой, которой еще не коснулись скандалы, и доверие к королевской семье со стороны подданных было почти безграничным. А потому служба среднего сына королевы и его отъезд в зону боевых действий не были какими-то изобретениями пиарщиков. На войне принц Эндрю делал то же, что и его товарищи, и рисковал жизнью не меньше других. Он занимался эвакуацией раненых, вылетал на боевые задания. И нация им восторгалась.

Пребывание принца Эндрю на борту авианосца не было секретом — об этом позаботились британские таблоиды. В какой-то момент правительство посчитало продолжение его службы в Южной Атлантике чрезмерным риском. Как вспоминают и представители Адмиралтейства, и те, кто служил с принцем, разговоры, что сыну королевы нужно поменять авианосец и штурвал на кабинет и рабочий стол, не прекращались всю войну. Но ни сам Эндрю, ни его родители не разделяли это мнение. На родину принц вернулся вместе со своими сослуживцами. В порту его встречали мама и папа. И, конечно, репортеры. Газеты им восхищались.

Эндрю продолжил службу на флоте и перебрался в кабинет на суше только через два года. И то лишь потому, что нужно было устраивать личную жизнь и быть поближе ко дворцу, а значит, подальше от моря. В 1984 году он получил должность личного адъютанта Ее величества. А в 1986 году женился.

17 сентября 1982 года отец и мать встречали принца Эндрю в Портсмуте, куда он вернулся после участия в Фолклендской войне

17 сентября 1982 года отец и мать встречали принца Эндрю в Портсмуте, куда он вернулся после участия в Фолклендской войне

Фото: David Cauklin / AP

17 сентября 1982 года отец и мать встречали принца Эндрю в Портсмуте, куда он вернулся после участия в Фолклендской войне

Фото: David Cauklin / AP

Принц из газеты

Во время службы на флоте в жизни Эндрю случился первый скандал государственного масштаба. Он влюбился. Предметом его страсти оказалась простолюдинка. Более того, американка. И что совсем плохо, актриса и фотограф. Журналисты добавили к этому еще и то, что она была практически старухой. На самом деле Ку Старк была всего на четыре года старше Эндрю. Они начали встречаться в 1983-м. Пресса ликовала — роман любимчика нации поднимал тиражи. И каждый новый эпизод этой любовной саги, разумеется, оказывался на первых полосах газет. Королевская семья восторга журналистов и их читателей не разделяла. Особенно, разумеется, против Ку была настроена королева.

И тут на помощь Елизавете II пришла невестка — принцесса Диана. Она сделала так, чтобы Эндрю обратил внимание на ее близкую подругу — Сару Фергюсон. То есть на самом деле Сара и Эндрю знали друг друга с детства. Их отцы вместе играли в поло. Принцесса Диана просто поспособствовала тому, чтобы они снова начали встречаться. Уже по-взрослому. Она устроила так, что Эндрю и Сара оказались рядом на скачках в Аскоте.

Одного этого пересечения в пространстве оказалось достаточно. Их роман был похож на настоящую сказку. Любовь с первого взгляда. Абсолютное взаимопонимание. Чудесные подарки. Отношения развивались настолько быстро, что о своей помолвке они объявили менее чем через год после скачек. Газеты исходили медом и патокой, сообщая, что дизайн помолвочного кольца для Сары Эндрю придумал сам — крупный рубин под цвет ее рыжих волос в окружении нескольких бриллиантов.

Свадьбу сыграли в Вестминстерском аббатстве, подарок Екатерины II паре был традиционным — герцогский титул. Сара и Эндрю стали их королевскими высочествами, герцогиней и герцогом Йоркскими.

Семья выдохнула: Эндрю остепенился. Ку Старк была забыта не только принцем, но и прессой.

Скандал не получил развития. Кто же тогда мог предположить, что для журналистов это была только проба пера. Эндрю и сам вряд догадывался о предстоящих поворотах его жизненного сюжета. Но настоящие скандалы ждали впереди.

Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон была для всей королевской семьи долгожданным событием

Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон была для всей королевской семьи долгожданным событием

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон была для всей королевской семьи долгожданным событием

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Принц из семьи

Эндрю и Сара, кажется, до сих пор любят друг друга и даже живут вместе. Но брак их распался через десять лет после свадьбы, в 1996 году. Официальная версия — занятость принца на флоте, частые командировки: по долгу службы Эндрю инспектировал корабли королевских ВМС — были слишком серьезной нагрузкой на семью. К 1996-му у Эндрю и Сары родились две дочери — принцессы Беатриса и Юджиния. Кроме того, Сара захотела работать, строить карьеру.

«Принцессы не работают. Поэтому мы решили получить официальный развод, чтобы я могла работать»,— объясняла она в интервью.

Впрочем, были и неофициальные версии. Герцог и герцогиня объявили, что намерены расстаться, еще в 1992 году. Газеты писали, что ни Эндрю, ни Ферджи не очень-то скрывали свои романтические увлечения на стороне. И, что самое главное, не видели в них ничего страшного. Интрижки и последовавший в мае 1996 года развод герцога и герцогини Йоркских в другое время и при других обстоятельствах мог бы обернуться грандиозным скандалом. Но в Британии 1990-х у них не было ни единого шанса. Все внимание прессы было приковано к отношениям старшего брата Эндрю Чарльза и его жены Дианы. К их интрижкам, которые и они не слишком хорошо скрывали. И к их разводу в августе 1996-го, для которого майское расторжение брака между Эндрю и Сарой стало лишь пресной прелюдией.

И, что самое интересное, развод не сделал принца менее привлекательным в глазах общества. Во-первых, если в случае с Чарльзом народ встал на сторону принцессы, то в случае Энди и Ферджи в разладе винили ее. Во-вторых, нация была восхищена и тем, как мирно Йорки разошлись, и тем, что они, очевидно, остались друзьями. Даже больше того. Они, кажется, остались семьей. Они продолжали жить вместе, воспитывать дочерей. Даже через десять лет, в 2016-м, в интервью одной австралийской радиостанции Сара сказала, что все они «очень счастливы тем, как все идет. Я думаю, что самое фантастическое во всем этом то, что мы, и это совершенно точно, удивительный пример единой семьи».

Что же до карьеры, то она у Сары не задалась. Герцогиня сначала занялась журналистикой, потом попробовала быть продюсером — открыла собственную компанию, устраивала публичные мероприятия, занималась издательской деятельностью. Бизнесменом она оказалась плохим. Долги росли как снежный ком. К 2010 году они достигли, по некоторым данным, £2 млн. Частично их оплатил друг бывшего мужа — американский бизнесмен Джеффри Эпштейн. Тот, из-за которого репутация принца Эндрю позднее пошла под откос.

Положение Спецпредставителя по международной торговле вынуждало принца Эндрю встречаться с самыми разными людьми (на фото — с президентом США Биллом Клинтоном)

Положение Спецпредставителя по международной торговле вынуждало принца Эндрю встречаться с самыми разными людьми (на фото — с президентом США Биллом Клинтоном)

Фото: Bill Greene / The Boston Globe / Getty Images

Положение Спецпредставителя по международной торговле вынуждало принца Эндрю встречаться с самыми разными людьми (на фото — с президентом США Биллом Клинтоном)

Фото: Bill Greene / The Boston Globe / Getty Images

Принц-монстр

Превращение Эндрю из ангела в демона заняло некоторое время. Конечно, он со своей несдержанностью, наплевательским отношением к условностям и уверенностью в том, что всегда и во всем молодец, приложил к этому некоторые усилия. Но главными были обстоятельства. Он оказался едва ли не единственным членом королевской семьи, которого можно было относительно безнаказанно поливать грязью. Принцесса Диана погибла в 1997 году. Принц Чарльз, никогда, собственно, не бывший очень интересным объектом для скандалов, слишком серенький и слишком статусный, стал еще и отцом-одиночкой. Его дети были слишком малы, чтобы вызывать что-то кроме восхищения и, учитывая смерть матери, сочувствия. Младший сын Елизаветы II был слишком обычен. Старшая сестра, принцесса Анна, не давала поводов. Оставался только Эндрю. А тут он очень некстати для себя взялся дружить с Джеффри Эпштейном. Ну, точнее, приятельствовать. Но этого оказалось достаточно, чтобы совершенно уничтожить репутацию Йорка.

Эндрю познакомился с Эпштейном в 1999 году. В то время принц занимал пост Специального представителя по международной торговле и инвестициям. Он встречался с лидерами государств и главами компаний и отвечал за то, чтобы они или вкладывали деньги в Британию, или позволяли британским компаниям вкладывать деньги в их страны. Поэтому, по его собственному признанию, он не видел ничего странного в том, что его старая и, кажется, совершенно безвредная приятельница Гилейн Максвелл решила свести его со своим партнером — инвестором и финансистом.

Они быстро сблизились. Принц приглашал нового друга на разные мероприятия в Англию, сам проводил много времени в Америке. Оба, кстати, гостили у Дональда Трампа в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Они совершенно не скрывали приятельских отношений. Ничего не изменилось и после того, как в США стала всплывать страшная правда об Эпштейне и его подруге.

Дружба принца Эндрю с Джеффри Эпштейном (на фото слева вместе с Меланией Трамп и Гвендолин Бек) стоила сыну королевы репутации

Дружба принца Эндрю с Джеффри Эпштейном (на фото слева вместе с Меланией Трамп и Гвендолин Бек) стоила сыну королевы репутации

Фото: Davidoff Studios / Getty Images

Дружба принца Эндрю с Джеффри Эпштейном (на фото слева вместе с Меланией Трамп и Гвендолин Бек) стоила сыну королевы репутации

Фото: Davidoff Studios / Getty Images

В 2005 году родители 14-летней девочки из Флориды обвинили Эпштейна в том, что он склонил их дочь к интимной близости. Появились и другие обвинители, говорившие, что Эпштейн приставал к несовершеннолетним девушкам и вовлекал их в проституцию, предлагая связь со своими влиятельными приятелями. В 2008 году он признал себя виновным по одному из обвинений, заключил сделку со следствием и получил 13 месяцев тюрьмы. Тем не менее уже было понятно, что главным смыслом жизни Эпштейна были не инвестиции. Он вместе с Гилейн Максвелл руководил подпольным бизнесом, поставлявшим богатым и знаменитым мужчинам несовершеннолетних девочек. Вскоре имя Эпштейна стало почти нарицательным.

В 2010 году британские таблоиды впервые сообщили о том, что Эпштейн и принц Эндрю — друзья. Их заметили прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке.

В лучших своих традициях Йорк просто проигнорировал публикации на эту тему, что только раззадорило журналистов. К середине 2011-го они собрали доказательства того, что Эндрю и Джеффри — близкие друзья. В газетах по всему миру появилась информация, что Йорк попросил Эпштейна помочь своей бывшей жене, и тот не отказал. Стало также известно, что принц как минимум дважды приглашал Эпштейна с подругой на очень личные и семейные торжества — собственный день рождения и день рождения дочери. На них присутствовала и королева, так что еще одним обвинением в адрес Йорка было то, что он заставил обожающую его мать сесть за один стол с растлителями малолетних.

Мир тогда не услышал комментариев принца Эндрю по поводу его отношений с Эпштейном. Букингемский дворец ограничился сообщением о том, что герцог Йоркский ушел с должности Специального представителя по международной торговле. Чуть позже появилась информация, что королева Елизавета встала на сторону Эндрю. Не словами (про то, что мать говорила сыну, вряд ли когда-нибудь станет известно). В ходе частной, если не сказать секретной, церемонии она наградила его Большим рыцарским крестом Королевского ордена Виктории — одной из высших наград, которую британский монарх может вручать без консультации с премьер-министром.

Репутация Йорка была подмочена, он перестал быть национальным любимчиком.

Наоборот, газеты, когда-то с восторгом печатавшие сообщения о его героизме, теперь с тем же рвением публиковали рассказы о том, какой он в жизни грубый и гадкий. Здесь и там появлялись статьи и статейки, в которых говорилось, что в детстве он бил животных, что называл собственную жену «жирной коровой» и что вообще был скор на хамство или грубый жест. От репутации Эндрю не осталось ничего. Но и новых серьезных обвинений в его адрес больше никто не выдвигал.

Принц Эндрю до конца жизни матери оставался ее любимчиком

Принц Эндрю до конца жизни матери оставался ее любимчиком

Фото: Richard Pohle / WPA Pool / Getty Images

Принц Эндрю до конца жизни матери оставался ее любимчиком

Фото: Richard Pohle / WPA Pool / Getty Images

Принц без сладкого

А потом наступил 2015 год. В отношении Эпштейна завели новое дело, и одна из проходивших по нему потерпевших заявила, что трижды занималась сексом с Эндрю — в Лондоне, на Карибах и в Нью-Йорке. Причем была тогда несовершеннолетней. За секс с принцем, говорила свидетельница, она получала от Эпштейна по $15 тыс.

На этот раз Эндрю пришлось отвечать. Он сказал, что девушки никогда не видел, сексом с ней, разумеется, не занимался, а на один из дней, когда он якобы встречался с ней, у него и вовсе алиби. Он водил дочь в пиццерию. «Почему я это так хорошо помню? Да потому, что поход в Pizza Express в Уокинге,— ну очень необычное для меня дело».

Против его слова была, однако, фотография — его и той самой девушки, сделанная в Нью-Йорке. Сам кадр выглядел совершенно невинно, но очевидно доказывал, что девушка и принц были в одной комнате как минимум один раз.

Потом появилась еще одна женщина, утверждавшая, что принц трогал ее грудь в квартире Эпштейна в 2001 году. И снова принц заявил, что ничего не помнит. Но газетам этого было уже более чем достаточно. Скандал разгорелся с новой силой и остановить его уже было невозможно. В 2019 году Эпштейн наложил на себя руки в тюрьме, ожидая начала суда сразу по нескольким обвинениям в сексуальных преступлениях. И тогда принц Эндрю совершил свою самую серьезную ошибку. Он решил обратиться к журналистам, которые его преследовали, и рассказать им свою версию событий.

Интервью вышло в августе 2019 года. Оно оказалось не просто провальным, а совершенно катастрофическим. В нем он повторил, что совершенно не помнит свою главную обвинительницу, не помнит, когда была сделана злосчастная фотография, поставил под сомнение ее подлинность и даже рассказал, что не мог потеть во время танца с ней, как она утверждала в показаниях, потому что из-за имеющегося у него заболевания вообще не потеет. А еще он наговорил всяких дежурных фраз о том, что сожалеет о дружбе с Эпштейном.

«Я ругаю себя за это ежедневно»,— заявил он интервьюеру Эмили Мэйтлис.

Принц Эндрю, очевидно, не любит говорить на камеру и не слишком комфортно чувствует себя в кадре. Во время разговора он выглядел то слишком самонадеянным, то чересчур лукавящим, в общем, совершенно не вызывал доверия или сочувствия.

Фото, на котором принц Эндрю запечатлен с Гилейн Максвелл (справа) и Вирджинией Джуффре, заявившей о том, что принц спал с ней три раза, стало главным и единственным доказательством его виновности

Фото, на котором принц Эндрю запечатлен с Гилейн Максвелл (справа) и Вирджинией Джуффре, заявившей о том, что принц спал с ней три раза, стало главным и единственным доказательством его виновности

Фото: US District Court - Southern District of New York / AFP

Фото, на котором принц Эндрю запечатлен с Гилейн Максвелл (справа) и Вирджинией Джуффре, заявившей о том, что принц спал с ней три раза, стало главным и единственным доказательством его виновности

Фото: US District Court - Southern District of New York / AFP

На следующее утро Эмили Мэйтлис проснулась звездой. Позже она построит свою карьеру на единственной встрече с Йорком. Она снимет документальный фильм об этом интервью «Очень британский скандал». Она получит несколько журналистских премий за него. Что же до Эндрю, то он утро после интервью встретил виновным в глазах всей нации. Это было настолько очевидно, что уже через несколько дней он выпустил заявление. «Мне стало очевидным… что обстоятельства, касающиеся моих прежних отношений с Джеффри Эпштейном, серьезно нарушают работу моей семьи и важную деятельность многих организаций и благотворительных учреждений, которые я поддерживаю… Я попросил Ее величество о возможности в обозримом будущем отойти от выполнения публичных обязанностей, и она дала мне на это свое разрешение».

Это была капитуляция. Йорк отошел от всех дел, лишился всех почетных воинских званий, перестал появляться на публике.

Мать, поддерживавшая и продолжавшая его нежно любить, похоже, была в неописуемом гневе и наказала его так, как только мать и может наказать сына. Она оставила его без сладкого. Было объявлено, что планировавшийся в начале 2020 года семейный праздник, посвященный его 60-летию, отменяется.

А в 2021 году Йорк стал ответчиком по иску той самой женщины, с которой был сфотографирован на квартире у Эпштейна. Иск не дошел до суда. Женщина отозвала его в обмен на внесудебное соглашение и выплату крупной, говорят семизначной, суммы.

На скандале сделали деньги и другие. Netflix выпустила собственный художественный фильм об этих событиях. Что же до принца, то с тех пор он лишь дважды появился на публике — на похоронах матери и на коронации старшего брата. А единственным публичным его защитником остается только Сара Фергюсон. Она говорит, что он лучший человек, которого она знает. И продолжает настаивать на его невиновности. Но ее, разумеется, никто не слушает.

Виктор Буй

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...