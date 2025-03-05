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Коммерсантъ FM
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Пастель

Идеи подарков в светлых тонах

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Вазы Mille Nuits Infinite, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ

Вазы Mille Nuits Infinite, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ

Фото: Baccarat

Сорочка Leya, Scandale Maniere, шелк

Сорочка Leya, Scandale Maniere, шелк

Фото: Scandale Maniere

Блокнот, S.T. Dupont, искусственная кожа, ТД ЦУМ

Блокнот, S.T. Dupont, искусственная кожа, ТД ЦУМ

Фото: S.T.Dupont

Набор кружек «Фрукты и жимолость», Spode Morris &amp; Co, фарфор, «Дом фарфора»

Набор кружек «Фрукты и жимолость», Spode Morris & Co, фарфор, «Дом фарфора»

Фото: Spode Моррис и Ко

Сумка, Ulyana Sergeenko, кожа, «Времена года»

Сумка, Ulyana Sergeenko, кожа, «Времена года»

Фото: Ulyana Sergeenko

Серьги «Магический сфинкс», Freywille, позолота, горячая эмаль

Серьги «Магический сфинкс», Freywille, позолота, горячая эмаль

Фото: FreyWille

Чайник Albertine, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ

Чайник Albertine, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ

Фото: Bernardaud

Ручка-роллер Elmo, Montegrappa, сталь, смола, ТД ЦУМ

Ручка-роллер Elmo, Montegrappa, сталь, смола, ТД ЦУМ

Фото: Montegrappa

Аромат Morph, Gate 17, «Рив Гош»

Аромат Morph, Gate 17, «Рив Гош»

Фото: Morph

Кольцо Nudo, Pomellato, розовое и белое золото, розовый кварц, бриллианты

Кольцо Nudo, Pomellato, розовое и белое золото, розовый кварц, бриллианты

Фото: Pomellato

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Вазы Mille Nuits Infinite, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ

Фото: Baccarat

Сорочка Leya, Scandale Maniere, шелк

Фото: Scandale Maniere

Блокнот, S.T. Dupont, искусственная кожа, ТД ЦУМ

Фото: S.T.Dupont

Набор кружек «Фрукты и жимолость», Spode Morris & Co, фарфор, «Дом фарфора»

Фото: Spode Моррис и Ко

Сумка, Ulyana Sergeenko, кожа, «Времена года»

Фото: Ulyana Sergeenko

Серьги «Магический сфинкс», Freywille, позолота, горячая эмаль

Фото: FreyWille

Чайник Albertine, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ

Фото: Bernardaud

Ручка-роллер Elmo, Montegrappa, сталь, смола, ТД ЦУМ

Фото: Montegrappa

Аромат Morph, Gate 17, «Рив Гош»

Фото: Morph

Кольцо Nudo, Pomellato, розовое и белое золото, розовый кварц, бриллианты

Фото: Pomellato

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