Стиль 05.03.2025, 00:00 Пастель Идеи подарков в светлых тонах Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вазы Mille Nuits Infinite, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Baccarat Сорочка Leya, Scandale Maniere, шелк Фото: Scandale Maniere Блокнот, S.T. Dupont, искусственная кожа, ТД ЦУМ Фото: S.T.Dupont Набор кружек «Фрукты и жимолость», Spode Morris & Co, фарфор, «Дом фарфора» Фото: Spode Моррис и Ко Сумка, Ulyana Sergeenko, кожа, «Времена года» Фото: Ulyana Sergeenko Серьги «Магический сфинкс», Freywille, позолота, горячая эмаль Фото: FreyWille Чайник Albertine, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ Фото: Bernardaud Ручка-роллер Elmo, Montegrappa, сталь, смола, ТД ЦУМ Фото: Montegrappa Аромат Morph, Gate 17, «Рив Гош» Фото: Morph Кольцо Nudo, Pomellato, розовое и белое золото, розовый кварц, бриллианты Фото: Pomellato Следующая фотография 1 / 10 Вазы Mille Nuits Infinite, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Baccarat Сорочка Leya, Scandale Maniere, шелк Фото: Scandale Maniere Блокнот, S.T. Dupont, искусственная кожа, ТД ЦУМ Фото: S.T.Dupont Набор кружек «Фрукты и жимолость», Spode Morris & Co, фарфор, «Дом фарфора» Фото: Spode Моррис и Ко Сумка, Ulyana Sergeenko, кожа, «Времена года» Фото: Ulyana Sergeenko Серьги «Магический сфинкс», Freywille, позолота, горячая эмаль Фото: FreyWille Чайник Albertine, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ Фото: Bernardaud Ручка-роллер Elmo, Montegrappa, сталь, смола, ТД ЦУМ Фото: Montegrappa Аромат Morph, Gate 17, «Рив Гош» Фото: Morph Кольцо Nudo, Pomellato, розовое и белое золото, розовый кварц, бриллианты Фото: Pomellato