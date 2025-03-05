Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Металлик

Идеи подарков с серебристым блеском

Предыдущая фотография
Колье Dextera, Swarovski, металл, жемчуг и кристаллы Swarovski, AllTime

Колье Dextera, Swarovski, металл, жемчуг и кристаллы Swarovski, AllTime

Фото: Swarovski,

Платье с пайетками, Philosophy di Lorenzo Serafini, полиэстер, эластан, Bosco Family

Платье с пайетками, Philosophy di Lorenzo Serafini, полиэстер, эластан, Bosco Family

Фото: Philosophy di Lorenzo Serafini

Кроссовки Emmeleny, Geox, кожа

Кроссовки Emmeleny, Geox, кожа

Фото: Geox

Статуэтка Кролик Miffi, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ

Статуэтка Кролик Miffi, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ

Фото: Baccarat

Платье, Diesel, ацетат, эластан, ТД ЦУМ

Платье, Diesel, ацетат, эластан, ТД ЦУМ

Фото: Diesel

Кольцо, Kavant &amp; Sharart, белое золото, бриллианты, ТД ЦУМ

Кольцо, Kavant & Sharart, белое золото, бриллианты, ТД ЦУМ

Фото: Kavant & Sharart

Часы Adventure Sport, Norqain, 37 мм, сталь, автоматический подзавод, ТД ЦУМ

Часы Adventure Sport, Norqain, 37 мм, сталь, автоматический подзавод, ТД ЦУМ

Фото: Norqain

Шахматы, Avdeev Crystal, хрусталь, «Слепая курица»

Шахматы, Avdeev Crystal, хрусталь, «Слепая курица»

Фото: Avdeev Crystal

Мюли, Diesel, кожа, «Слепая курица»

Мюли, Diesel, кожа, «Слепая курица»

Фото: Diesel

Зажигалка Ligne 2 Picasso, S.T. Dupont, металл, лак, ТД ЦУМ

Зажигалка Ligne 2 Picasso, S.T. Dupont, металл, лак, ТД ЦУМ

Фото: S.T. Dupont

Серьги, Panacea Jewelry Lab, серебро

Серьги, Panacea Jewelry Lab, серебро

Фото: Panacea Jewelry Lab

Следующая фотография
1 / 11

Колье Dextera, Swarovski, металл, жемчуг и кристаллы Swarovski, AllTime

Фото: Swarovski,

Платье с пайетками, Philosophy di Lorenzo Serafini, полиэстер, эластан, Bosco Family

Фото: Philosophy di Lorenzo Serafini

Кроссовки Emmeleny, Geox, кожа

Фото: Geox

Статуэтка Кролик Miffi, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ

Фото: Baccarat

Платье, Diesel, ацетат, эластан, ТД ЦУМ

Фото: Diesel

Кольцо, Kavant & Sharart, белое золото, бриллианты, ТД ЦУМ

Фото: Kavant & Sharart

Часы Adventure Sport, Norqain, 37 мм, сталь, автоматический подзавод, ТД ЦУМ

Фото: Norqain

Шахматы, Avdeev Crystal, хрусталь, «Слепая курица»

Фото: Avdeev Crystal

Мюли, Diesel, кожа, «Слепая курица»

Фото: Diesel

Зажигалка Ligne 2 Picasso, S.T. Dupont, металл, лак, ТД ЦУМ

Фото: S.T. Dupont

Серьги, Panacea Jewelry Lab, серебро

Фото: Panacea Jewelry Lab

Новости компаний Все