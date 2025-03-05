Стиль 05.03.2025, 00:00 Металлик Идеи подарков с серебристым блеском Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье Dextera, Swarovski, металл, жемчуг и кристаллы Swarovski, AllTime Фото: Swarovski, Платье с пайетками, Philosophy di Lorenzo Serafini, полиэстер, эластан, Bosco Family Фото: Philosophy di Lorenzo Serafini Кроссовки Emmeleny, Geox, кожа Фото: Geox Статуэтка Кролик Miffi, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Baccarat Платье, Diesel, ацетат, эластан, ТД ЦУМ Фото: Diesel Кольцо, Kavant & Sharart, белое золото, бриллианты, ТД ЦУМ Фото: Kavant & Sharart Часы Adventure Sport, Norqain, 37 мм, сталь, автоматический подзавод, ТД ЦУМ Фото: Norqain Шахматы, Avdeev Crystal, хрусталь, «Слепая курица» Фото: Avdeev Crystal Мюли, Diesel, кожа, «Слепая курица» Фото: Diesel Зажигалка Ligne 2 Picasso, S.T. Dupont, металл, лак, ТД ЦУМ Фото: S.T. Dupont Серьги, Panacea Jewelry Lab, серебро Фото: Panacea Jewelry Lab Следующая фотография 1 / 11 Колье Dextera, Swarovski, металл, жемчуг и кристаллы Swarovski, AllTime Фото: Swarovski, Платье с пайетками, Philosophy di Lorenzo Serafini, полиэстер, эластан, Bosco Family Фото: Philosophy di Lorenzo Serafini Кроссовки Emmeleny, Geox, кожа Фото: Geox Статуэтка Кролик Miffi, Baccarat, хрусталь, ТД ЦУМ Фото: Baccarat Платье, Diesel, ацетат, эластан, ТД ЦУМ Фото: Diesel Кольцо, Kavant & Sharart, белое золото, бриллианты, ТД ЦУМ Фото: Kavant & Sharart Часы Adventure Sport, Norqain, 37 мм, сталь, автоматический подзавод, ТД ЦУМ Фото: Norqain Шахматы, Avdeev Crystal, хрусталь, «Слепая курица» Фото: Avdeev Crystal Мюли, Diesel, кожа, «Слепая курица» Фото: Diesel Зажигалка Ligne 2 Picasso, S.T. Dupont, металл, лак, ТД ЦУМ Фото: S.T. Dupont Серьги, Panacea Jewelry Lab, серебро Фото: Panacea Jewelry Lab