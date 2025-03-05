Стиль 05.03.2025, 00:00 Колор-блок Идеи подарков в ярких цветах Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пальто, Essentiel Antwerp, акрил, шерсть, альпака, Bosco Family Фото: Essentiel Antwerp Ваза Oman, Venini, стекло, ТД ЦУМ Фото: Venini Платок, Marni, шелк, ТД ЦУМ Фото: Marni Браслет Happy Hearts, Chopard, розовое золото, бриллиант Фото: Chopard Набор из шести обеденных тарелок Joan Miro, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ Фото: Bernardaud Подвеска Nadadora, Aliita, желтое золото, эмаль, ТД ЦУМ Фото: Aliita Сумка-шопер, MSGM, текстиль, ТД ЦУМ Фото: MSGM Кольцо Boutique Portofino, Casato, розовое золото, бирюза, бриллианты, ТД ЦУМ Фото: Casato Сандалии, Vic Matie, текстиль, кожа, ТД ЦУМ Фото: Vic Matie Следующая фотография 1 / 9 Пальто, Essentiel Antwerp, акрил, шерсть, альпака, Bosco Family Фото: Essentiel Antwerp Ваза Oman, Venini, стекло, ТД ЦУМ Фото: Venini Платок, Marni, шелк, ТД ЦУМ Фото: Marni Браслет Happy Hearts, Chopard, розовое золото, бриллиант Фото: Chopard Набор из шести обеденных тарелок Joan Miro, Bernardaud, фарфор, ТД ЦУМ Фото: Bernardaud Подвеска Nadadora, Aliita, желтое золото, эмаль, ТД ЦУМ Фото: Aliita Сумка-шопер, MSGM, текстиль, ТД ЦУМ Фото: MSGM Кольцо Boutique Portofino, Casato, розовое золото, бирюза, бриллианты, ТД ЦУМ Фото: Casato Сандалии, Vic Matie, текстиль, кожа, ТД ЦУМ Фото: Vic Matie