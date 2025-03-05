Узнайте как

Если спросить поисковые сети, как сделать запоминающийся подарок к 8 Марта, ИИ посоветует то, что нам и так хорошо известно: узнать привычки и предпочтения одариваемой, подумать о поводе, иметь в виду практичность подарка, сделать его персонализированным. И, да, способ вручения имеет значение! Спасибо, капитан очевидность. Я точно знаю, что моя мама любит театр и будет рада сходить на интересный спектакль. И что одна моя подруга коллекционирует украшения с жемчугом, а другая в поисках новых нишевых ароматов может проводить часы за изучением их состава во всевозможных источниках. Конечно, я знаю, что их обрадует, но как выбрать?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

В этом номере «Стиль. Подарки» мы задали этот вопрос четырем специалистам и попросили их дать практические советы, как выбрать билет в театр, украшение, парфюм или предмет интерьера. Сделали и несколько подборок в актуальных цветах сезона на случай, если хочется подарить платье или сумку. Есть в этом номере и пара новых адресов на модной карте столицы, и несколько слов об отелях, куда можно отправиться в отпуск — кто не мечтает о путешествии на исходе утомительной зимы?! Если же все заранее куплено, упаковано и забронировано, предлагаем найти что-то для себя. В качестве поощрения и похвалы за предусмотрительность. А государственный праздник пусть будет лишь поводом.

Екатерина Зиборова