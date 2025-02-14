Dreams by Alena Akhmadullina цитирует Пушкина

Российская марка одежды Dreams by Alena Akhmadullina разработала капсулу, приуроченную к выходу в прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина», где главную роль сыграл Юра Борисов. Черно-белая палитра коллекции отсылает к эстетике рукописей и офортных иллюстраций: на футболках и свитшотах можно увидеть как принты и вышивки из произведений Пушкина, так и строки из специально написанных (уже более современными авторами) для фильма современных композиций. В съемке образов капсульной коллекции приняла участие Алена Долголенко, исполнительница роли Натальи Гончаровой.

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