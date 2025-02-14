Эр-Рияд поддержал идею провести саммит Трампа и Путина в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии приветствуют предложение о проведении саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Эр-Рияде. Об этом в пятницу заявили в Министерстве иностранных дел королевства.

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной, которые прилагались им с начала украинского кризиса...» — говорится в официальном заявлении МИД Саудовской Аравии, опубликованном на странице в соцсети Х.

В тексте подчеркивается, что саудовские власти «высоко оценивают» состоявшийся 12 февраля телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа и заявления о том, что в качестве возможного места проведения встречи лидеры рассматривают Эр-Рияд.

Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу по Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии. По его словам, в ней примут участие в том числе представители Украины. Конкретную дату, а также состав участников встречи он не назвал.

12 февраля между лидерами РФ и США состоялся телефонный разговор, в ходе которого они и договорились организовать личную встречу. Позднее Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

Анастасия Домбицкая