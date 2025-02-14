Адвокат Кузнецов попросился на Родину

Как стало известно “Ъ”, находящийся 17 лет в международном розыске по обвинению в разглашении гостайны адвокат Борис Кузнецов, участвовавший как сотрудник угрозыска, а потом и защитник в целом ряде резонансных дел, решил вернуться на родину, чтобы «умереть там, где родился». Для этого господин Кузнецов, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, требует прекратить свое уголовное преследование. Правоохранители на его заявления пока не реагируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Борис Кузнецов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Адвокат Борис Кузнецов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

«У меня есть намерение вернуться в Россию... Я старый человек и хочу умереть в стране, где родился...» — написал в своем обращении на имя начальника главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве Андрея Стрижова проживающий сейчас в Испании адвокат Кузнецов. Для того чтобы это стало возможным, защитник ходатайствует о прекращении своего уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления, отмене меры пресечения и прекращении розыска.

Из России в США, где получил политическое убежище, адвокат Кузнецов уехал 11 июля 2007 года. Через два дня в отношении него прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту разглашения гостайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). По ней защитнику грозит до четырех лет заключения. Обвинение ему было предъявлено почти через полтора года заочно уже ГСУ СКР. Также заочно в 2013 году адвоката арестовал Пресненский райсуд столицы.

По версии следствия, гостайну защитник раскрыл, представляя интересы арестованного члена Совета федерации Левона Чахмахчяна.

Последнего, напомним, задержали 2 июня 2006 года при получении взятки в $300 тыс. в офисе авиакомпании «Трансаэро» вместе с его зятем, помощником аудитора Счетной палаты РФ Арменом Оганесяном. По данным следствия, сенатор от Калмыкии пообещал главе совета директоров авиакомпании Александру Плешакову (в 2015 году после краха «Трансаэро» уехал во Францию) за $1,5 млн «снять все проблемы» со Счетной палатой, аудитор которой Владимир Пансков готовил акт о неуплате авиаперевозчиком таможенной пошлины за Boeing.

Впрочем, в ходе разбирательства в Мосгорсуде выяснилось, что сенатор не имел реальной возможности повлиять на заключение аудитора Панскова, поэтому в 2008 году его приговорили за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) к девяти годам, а его зятя — к восьми. Впоследствии Верховный суд РФ сократил Левону Чахмахчяну срок до семи с половиной лет. В 2011 году он вышел на свободу условно-досрочно.

Бориса Кузнецова в совершении преступления ФСБ заподозрила после его обращения в Конституционный суд (КС), где он обжаловал действия спецслужбы, которая начала прослушивать телефонные переговоры сенатора якобы еще за день до того, как получила разрешение на это Верховного суда, а сам он еще не был лишен полномочий.

В подтверждение своих доводов адвокат передал в КС, не имеющий доступа к гостайне, справку-меморандум ФСБ с грифом «секретно» из уголовного дела.

В ней содержалась стенограмма телефонных разговоров Левона Чахмахчяна с другими фигурантами расследования.

По запросу тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева КС представил полученную от адвоката Кузнецова информацию, включая справку-меморандум, вокруг которой все дальнейшие события и начали разворачиваться.

В ходатайстве на имя руководителей московских ГСУ СКР и прокуратуры адвокат Кузнецов утверждает, что в его действиях нет состава преступления. «Следователь обязан был конкретно указать, какие именно сведения в области оперативно-разыскной деятельности, по его мнению, содержатся в справке-меморандуме и составляют государственную тайну. Вместо этого он утверждает, что мной нарушен пункт 1.25 Перечня сведений органов ФСБ, подлежащих засекречиванию. В открытой печати этот документ отсутствует. Видимо, речь идет о внутриведомственном нормативном документе, возможно секретном, с которым я не обязан знакомиться, так как адвокатура не является структурным подразделением ФСБ»,— говорится в ходатайстве Бориса Кузнецова.

При этом, по его словам, если следствие под разглашением гостайны все же подразумевает именно телефонные переговоры Левона Чахмахчяна с фигурантами дела, то на момент подачи жалобы в КС все они уже были рассекречены.

«Отсутствие в постановлении ссылки на последствия, которые якобы причинены разглашением гостайны, а также упоминания о мотивах совершения преступления также делает постановление незаконным»,— добавляет защитник.

Свое место нахождения, утверждает господин Кузнецов, он никогда не скрывал. «До 2016 года я проживал в США, затем по март 2024 года — в Латвии, а сейчас в Испании. За весь период расследования уголовного дела мной и адвокатом Робертом Зиновьевым в СКР, Генпрокуратуру и суды были направлены 64 заявления, жалобы и ходатайства, и во всех сообщалось место моего нахождения. Из всех этих инстанций на свой американский домашний адрес я получил 70 ответов»,— констатирует Борис Кузнецов.

Борис Кузнецов отмечает, что, имея со всеми перечисленными странами договоры о правовой помощи, запросов от российской стороны о его экстрадиции ни разу не поступало.

Отметим, что Борис Кузнецов, до того как стать в 1982 году адвокатом, 20 лет отработал в уголовном розыске, участвовал в раскрытии в том числе и резонансных преступлений, таких как кражи из Эрмитажа и Русского музея, из Музея-квартиры А. С. Пушкина и хищения промышленного золота на Чукотке. В качестве защитника представлял интересы бывшего генерала КГБ Олега Калугина, бизнесмена Артема Тарасова, семей погибших на подлодке «Курск» моряков, обвиненного в госизмене ученого Игоря Сутягина и бывшего коммерческого директора «Аэрофлота» Александра Красненкера.

«В связи с тем что обычная почта между Россией и Испанией не функционирует, полученные от моего доверителя Бориса Кузнецова по электронной почте ходатайства были направлены мной в ГСУ СКР по Москве и столичную прокуратуру. Ответа на них пока не получено»,— сообщил “Ъ” адвокат Роберт Зиновьев. В СКР и прокуратуре на вопросы “Ъ” в связи с этим делом оперативно не ответили.

Олег Рубникович