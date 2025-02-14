На модернизацию нижегородского цифрового сервиса для ГИА выделят 55 млн рублей
Правительство Нижегородской области намерено потратить 54,7 млн руб. на обновление регионального центра обработки информации (РЦОИ НО) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Такая поправка содержится в проекте изменений в областной бюджет, внесенном губернатором в феврале.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
РЦОИ НО — это структурное подразделение госучреждения «Нижегородский институт развития образования». Дополнительные средства из бюджета пойдут на модернизацию инфраструктуры, оборудования и программного обеспечения.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в мае 2024 года из-за технического сбоя несколько тысяч нижегородских школьников не смогли сдать основной госэкзамен (ОГЭ). Начало задержали на несколько часов, это время школьники сидели в пунктах для сдачи ОГЭ или на улице без еды и воды.