Краевой Роспотребнадзор закрыл еще семь точек общепита из-за нарушений санитарных норм

Специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю закрыли еще семь объектов общественного питания в Перми. Как сообщает пресс-служба ведомства, в заведениях были выявлены грубые санитарные нарушения, в том числе несоблюдение поточности технологических процессов, прием пищевой продукции без маркировки и необходимых документов, реализация продуктов с истекшими сроками годности.

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Временный запрет деятельности применен в отношении четырех кафе «Шаурма №1» по адресам: ул. Крисанова, 12а; ул. Лодыгина, 36а; ул. Запорожская, 196, и в деревне Кондратово, на ул. Камской, 1. Меры ведомства также распространились на доставку «Суши Маркет» по ул. Попова, 16, пекарню «Настоящая пекарня» и столовую по ул. Революции, 68б.

Проверки ведомства были проведены в связи с регистрацией многочисленных случаев острой кишечной инфекции среди населения Пермского края, связанных с употреблением кулинарной продукции в предприятиях общественного питания.