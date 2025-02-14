СКР предъявил обвинение жителю Прикамья, планировавшему убить свою знакомую

СУ СКР по Пермскому краю предъявило 56-летнему жителю края обвинение в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, и в умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом, повлекшим причинение значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 9 февраля 2025 года мужчина, находясь в квартире своей знакомой в Кизеле, с целью ее убийства повредил газовый шланг, ведущий от трубы газопровода к газовой плите. Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам — ввиду отсутствия его знакомой дома и своевременного реагирования аварийной службы. Ущерб от действий обвиняемого превысил 400 тыс. руб.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.