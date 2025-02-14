Россельхознадзор требует ввести в оборот 228 га земель в Лукояновском округе

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл объявило два предостережения ООО «ИСТ АГРО» после обследования земель около села Большое Мамлеево Лукояновского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Установлено, что земли на площади 227,6 га заросли сорными растениями, а также березами и ивами высотой более 1 м. Признаков ведения сельскохозяйственного производства на участках нет. Собственнику земель предложено до 1 июня 2025 года принять меры по культуртехнической мелиорации и ввести земли в сельскохозяйственный оборот.

Галина Шамберина