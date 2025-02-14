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В Челябинской области объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 10%

В 2024 году объем просроченной задолженности по кредитам в Челябинской области составил 24,3 млрд руб. Это на 10% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба компании «Долговой консультант» со ссылкой на данные Банка России. Учитывалась задолженность по всем видов кредитов без учета ипотеки, просроченная более чем на 90 дней.

В целом по стране объем просроченных кредитов увеличился на 10,3%, до 1,1 трлн руб. Как отмечают аналитики, ситуация с неплатежами оказалась хуже итогов 2023 года в 2,5 раза, поскольку тогда рост был на 4,3%. В Челябинской области в 2023-м объем просроченной задолженности уменьшился на 1%.

Что касается общей просроченной задолженности в регионе, она находится на уровне 304,3 млрд руб. Это 7,9% от кредитного портфеля на Южном Урале.

Виталина Ярховска

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