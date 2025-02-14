В 2024 году белгородские энергетики смонтировали в регионе 2129 светильников наружного освещения

В 2024 году в рамках заключенных контрактов филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» построил в городах, селах и на автодорогах местного значения 19 километров сетей наружного освещения, смонтировал 1129 новых светильников, в их числе 419 светодиодных. Дополнительно в рамках технического обслуживания и ремонта заменил 1000 устаревших светильников.

Все объекты интегрированы в автоматизированную систему управления наружным освещением региона.

Максимальный объем работ выполнен в Яковлевском, Губкинском и Валуйском округах, а также Корочанском, Белгородском, Прохоровском, Борисовском районах. В частности, в Строителе, селах Гостищево и Терновка энергетики дополнительно смонтировали 100 современных светильников. В селах и окружном центре стало намного светлее и безопаснее.

Свыше 3,2 километров новых сетей построено в населенных пунктах Корочанского района, 4,5 км – в Валуйском округе, 2,3 км – в селах и микрорайонах Белгородского района, по километру – в Борисовском и Краснояружском районах.

На начало текущего года Белгородэнерго эффективно и качественно обслуживает в регионе больше 237 тысяч светоточек, обеспечивая высокий уровень качества и управляемости освещения. Количество светодиодных светильников за прошедший год увеличилось на 8% и сегодня составляет 44 182 единицы.