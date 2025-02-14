В Сочи продают участок и здания в квартале «Красный штурм» за 285 млн рублей

В Сочи выставлены на аукцион земельный участок и недостроенные здания в квартале «Красный штурм». Начальная цена лота составляет 285 млн руб., сообщается на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участок площадью 1 тыс. кв. м и три здания общей площадью более 1 тыс. кв. м находятся в Хостинском районе, на Новороссийском шоссе. Аукцион запланирован на 12 марта.

Реализация имущества происходит по поручению МТУ Росимущества в Краснодарском крае и постановлению судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги. Собственником является ООО «Горизонт», зарегистрированное в 2003 году в Сочи. Компания занималась предоставлением вспомогательных услуг для бизнеса, учредителем был Юрий Бондаренко. В июле 2017 года организацию ликвидировали.

Тат Гаспарян