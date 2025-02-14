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На Кубани после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Следственный отдел ОМВД России по Тимашевскому району возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) после гибели четырех человек в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

ДТП случилось 13 февраля около 19:00 по мск на дороге Тимашевск — Кореновск. «Лада» врезалась в такую же попутную машину. После удара автомобиль виновника аварии выехал на встречную полосу и врезался в «Киа».

В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина, которая была за рулем иномарки, а также водитель и два пассажира «Лады».

Татьяна Ручкина

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