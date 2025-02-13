В Тимашевском районе в ДТП с тремя машинами погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП в Тимашевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла около 19:00 по мск на автодороге Тимашевск — Кореновск. Водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с попутным «ВАЗ-2114». После удара автомобиль виновника ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым «Киа».

В ДТП погибли женщина — водитель иномарки, а также водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2114».

Татьяна Ручкина