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Трудовая инспекция проверит эксплуатанта аварийной котельной в Вильве

Государственная инспекция труда в Пермском крае проверит ООО «Вильва», эксплуатирующее котельную в Добрянском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: страница Добрянского округа в соцсети

Фото: страница Добрянского округа в соцсети

11 февраля в котельной, расположенной в поселке Вильва, произошла авария – из-за разрыва котла пострадали два человека. На следующий день котельную отремонтировали и запустили. «Представитель инспекции, участвующий в проверке, оценит соблюдение требований трудового законодательства, в том числе по вопросам надлежащего оформления трудовых отношений, охраны труда. По результатам мероприятия в прокуратуру будет представлена справка с перечнем допущенных хозяйствующим субъектом нарушений для дальнейшего вопроса о привлечении его к административной ответственности»,— заявил заместитель руководителя краевой трудовой инспекции Павел Бахтагареев.

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