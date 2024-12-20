Свердловские депутаты выставили на продажу 42,79% акций АО «Уралгражданпроект»

В Свердловской области продадут 42,79% акций АО «Уралгражданпроект», относящихся к государственной казне. Соответствующее решение поддержал 31 депутат заксобрания региона, воздержались — семь, выступил против — один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом области Алексея Кузнецова, стоимость 42,79% акций общества составляет 62,2 млн руб. «Продажа акций позволит увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, привлечь в общество частного инвестора, что будет способствовать развитию общества»,— заверил он.

АО «Уралгражданпроект» занимается проектированием промышленных и гражданских объектов. Проектный институт выполнил более 2 тыс. проектов, в числе которых здание администрации Екатеринбурга, киноконцертный театр «Космос», здание правительства Свердловской области, Дворец молодежи в Екатеринбурге, Екатеринбургский театр оперы и балета.

Из данных сервиса kartoteka.ru следует, что руководителем компании является Сергей Кузнецов. В 2023 году выручка АО «Уралгражданпроект» составила 34,1 млн руб., убыток — 33,4 млн руб.

Ранее, в ноябре, губернатор Евгений Куйвашев заверил депутатов, что передача государственной собственности в частные руки является «самым эффективным способом управления этим имуществом». «Ну не дело, когда чиновники управляют комбикормами, молоком, хлебозаводами. На это есть бизнес, который должен зарабатывать и в конечном итоге платить налоги»,— сказал он. На том же заседании парламентарии одобрили приватизацию 25% акций Ирбитского молочного завода стоимостью в 673,74 млн руб.

Василий Алексеев