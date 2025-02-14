Екатеринбург станет «библиотечной столицей» России в 2026 году
Екатеринбург был выбран «библиотечной столицей» России, это звание он будет носить в течение 2026 года. Об этом журналистам сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.
Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В 2025 году этот статус носит Ижевск. Конкурс на звание «библиотечной столицы» проводится с 1998 года Российской библиотечной ассоциацией.
Ранее Екатеринбург носил статус «библиотечной столицы» в 2006 году. По данным министерства культуры Свердловской области, к этому событию приурочили всероссийскую конференцию, которая прошла в библиотеке им. В. Г. Белинского.