В Сестрорецке перекрыли движение из-за реконструкции канализационной сети

В связи с запланированным проведением работ по реконструкции канализационной сети в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга вводятся новые дорожные ограничения. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, на срок с 14 по 22 февраля там полностью перекрывается движение по Никитинской улице — от Парковой до Пляжной улицы, включая перекрестки.

Рекомендуемый объезд: по Зарубинскому переулку, Лиственной улице, Дубковскому переулку, Полевой, Огородной и Пляжной улицам, улице Михаила Зощенко, Дубковскому шоссе, Зарубинскому проезду, Никитинской и Парковой улицам, Кустарному переулку и Ермоловскому проспекту, уточнили в ГАТИ.

Кроме этого, в Московском районе города с 14 февраля (22:00) по 17 февраля (08:00), с 17 февраля (22:00) по 18 февраля (08:00), с 21 февраля (22:00) по 24 февраля (08:00), с 24 февраля (22:00) по 25 февраля (08:00) будет поэтапно ограничиваться движение транспорта у дома 13 литер. А по Старообрядческой улице. В этой локации ведутся работы по прокладке газопровода.

В ГАТИ рекомендовали водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Московском районе Петербурга из-за ремонта канализационных сетей на месяц перекрыли движение по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом.

Андрей Цедрик