Движение по Черниговской улице перекрыли на месяц из-за ремонта канализации

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях дорожного движения. Они начали действовать с 13 февраля в Московском районе города, уточнили в ГАТИ.

В частности, на период до 12 марта в связи с производством работ по реконструкции канализационной сети полностью перекрывается движение транспорта по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом.

Предлагаемый объезд: по Ново-Рыбинской улице, Лиговскому и Московскому проспектам, Киевской и Рыбинской улицам, набережной Обводного канала и Заозерной улице.

В инспекции порекомендовали водителям заранее планировать маршруты с учетом действующих ограничений и обращать внимание на информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Прежде «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях на Большом Сампсониевском проспекте из-за проводимых там работ по демонтажу водопроводной сети.

Андрей Цедрик