Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Даниил Медведев обыграл француза Пьер-Юга Эрбера во втором круге турнира во французском Марселе. Игра продлилась 1 час 10 мин и закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина. В четвертьфинале он встретится с победителем матча между немцем Ян-Леннардом Штруффом и французом Уго Гренье.

Турнир в Марселе относится к категории ATP 250, его призовой фонд превышает €740 тыс. Француз Уго Умбер является его действующим победителем. Медведев выигрывал этот турнир в 2001 году.

29-летний Медведев в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но победил только на US Open в 2021 году. После проигрыша во втором круге турнира ATP 500 в Роттердаме в феврале теннисист опустился с седьмой на восьмую строчку в рейтинге АТР.

Подробности — в материале «Ъ» «Даниил Медведев застрял не в своем круге».