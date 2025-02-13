Выручка Ubisoft рухнула вдвое из-за переноса релиза Assassin’s Creed

Объем чистых заказов Ubisoft (показатель, эквивалентный выручке) по итогам третьего квартала 2024/25 финансового года составил €301,8 млн. Это чуть выше прогнозов самого разработчика игр, но на 51,8% хуже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Столь резкое падение выручки французский разработчик связывает с отсрочкой релиза новой части видеоигры Assassin’s Creed. Выход игры переносился уже дважды и теперь должен состояться 20 марта. Изначально релиз был назначен на 15 ноября 2024 года.

Компания подтвердила свой прошлый прогноз по объему заказов на весь финансовый год на уровне €1,9 млрд.

Кирилл Сарханянц