Пластинка была выпущена одновременно с игрой и включает 34 трека. В записи приняли участие Трэвис Скотт, Лана Дель Рей, Кит Ричардс и другие известные артисты. Ранее ни один саундтрек к видеоигре не поднимался на первую строчку Billboard 200.