Саундтрек GTA VI впервые в истории возглавил Billboard 200
Саундтрек к видеоигре Grand Theft Auto VI стал первым игровым альбомом, занявшим первое место в чарте Billboard 200, сообщает Rolling Stone. Альбом GTA VI: The Album дебютировал на вершине рейтинга самых популярных музыкальных релизов в США сразу после релиза.
Пластинка была выпущена одновременно с игрой и включает 34 трека. В записи приняли участие Трэвис Скотт, Лана Дель Рей, Кит Ричардс и другие известные артисты. Ранее ни один саундтрек к видеоигре не поднимался на первую строчку Billboard 200.
GTA VI от американской Rockstar Games вышла 19 ноября. Средний балл игры на Metacritic составил 99 из 100 — до этого такой оценки достигла только The Legend of Zelda. За первый день розничных продаж компания заработала $3,79 млрд, установив рекорд в истории развлекательной индустрии.