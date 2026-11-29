«Нет, не разговаривал», — сказал Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. 12 ноября Дженсен Хунаг был уволен со всех постов в Nvidia. Дональд Трамп после этого говорил, что было бы правильно его восстановить в должности. 23 ноября господин Хуанг вернулся в Nvidia.