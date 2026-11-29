Трамп заявил, что не общался с главой Nvidia перед слушаниями в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что не контактировал с гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом в преддверии его показаний в Конгрессе, которые запланированы на 1 и 3 декабря.
«Нет, не разговаривал», — сказал Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. 12 ноября Дженсен Хунаг был уволен со всех постов в Nvidia. Дональд Трамп после этого говорил, что было бы правильно его восстановить в должности. 23 ноября господин Хуанг вернулся в Nvidia.
Поводом для увольнения господина Хуанга стала информации разведки США о том, что он мог стать целью китайской разведки через роман с гражданской КНР, бывшей главой сингапурской Megaspeed (партнер Nvidia) Элис Хуанг.
Американские конгрессмены добиваются ответов на вопросы, как чипы Nvidia поставлялись в Китай, о нарушении американского экспортного контроля и о том, не стал ли Дженсен Хуанг объектом шпионской операции (доказательств подозрений разведки США до сих пор нет).
Как пишет Bloomberg, сейчас в Конгрессе США в ускоренном порядке пытаются принять три законопроекта, которые призваны запретить продажу Nvidia чипов поколения Blackwell в Китай в течение 18 месяцев, оснастить отправляемые за рубеж чипы Nvidia механизмом отслеживания местоположения и еще сильнее усилить экспортный контроль.