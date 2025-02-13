Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генсек НАТО назвал Путина сильным переговорщиком

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для достижения мира на Украине необходимо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Рютте, российский лидер — «сильный переговорщик», при этом очень «непредсказуемый».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Я, конечно, не знаю, что на уме у президента Путина»,— сказал Марк Рютте журналистам после встречи министров обороны стран НАТО (цитата по Reuters). «У меня было много встреч с ним в 2010–2014 годы в моем прежнем качестве. Он сильный переговорщик и непредсказуем. Но если мы хотим мирного решения, то он должен быть на переговорах»,— добавил генсек НАТО.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили завершение боевых действий на Украине дипломатическим путем. Марк Рютте выразил мнение, что телефонный разговор президентов США и России прошел успешно и создал ощущение начала переговоров по Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США "поработают вместе"».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...