Генсек НАТО назвал Путина сильным переговорщиком

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для достижения мира на Украине необходимо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Рютте, российский лидер — «сильный переговорщик», при этом очень «непредсказуемый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Yves Herman / Reuters

«Я, конечно, не знаю, что на уме у президента Путина»,— сказал Марк Рютте журналистам после встречи министров обороны стран НАТО (цитата по Reuters). «У меня было много встреч с ним в 2010–2014 годы в моем прежнем качестве. Он сильный переговорщик и непредсказуем. Но если мы хотим мирного решения, то он должен быть на переговорах»,— добавил генсек НАТО.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили завершение боевых действий на Украине дипломатическим путем. Марк Рютте выразил мнение, что телефонный разговор президентов США и России прошел успешно и создал ощущение начала переговоров по Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США "поработают вместе"».

Лусине Баласян