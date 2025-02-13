Песков: Путин и Трамп рассматривают возможность проведения саммита в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Эр-Рияд фигурировал в разговоре лидеров РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина как возможное место для проведения саммита. При этом официальный представитель Кремля отметил, что окончательного решения еще нет.

«Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов во время беседы»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). «Саудовская Аравия — это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит»,— добавил он.

Ранее в четверг в Министерстве информации Саудовской Аравии сообщили, что в Эр-Рияде не начинали подготовку к проведению встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Там отметили, что дата встречи еще не определена. При этом саудовские власти не опровергли информацию о том, что саммит может пройти в Эр-Рияде.

Сегодня, 13 февраля, американский лидер сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме, что анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии. «Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем»,— сказал господин Трамп, отметив, что со сроками стороны еще не определились, но пройти саммит должен в «не слишком отдаленном будущем».

12 февраля между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что господин Путин и господин Трамп договорились об организации личной встречи. Владимир Путин, по словам господина Пескова, пригласил Дональда Трампа в Москву.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая