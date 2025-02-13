В Эр-Рияде не начинали подготовку к встрече Путина и Трампа

Власти Саудовской Аравии не начинали подготовку к проведению саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве информации королевства. Ранее Дональд Трамп допускал, что встреча может пройти в Эр-Рияде.

«Еще нет, пока не определена дата созыва встречи в верхах между двумя президентами»,— сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, начали ли в Эр-Рияде подготовку к саммиту.

Сегодня, 13 февраля, американский лидер сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме, что анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии. «Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем»,— сказал господин Трамп, отметив, что со сроками стороны еще не определились, но пройти саммит должен в «не слишком отдаленном будущем».

12 февраля между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что они договорились об организации личной встречи. Владимир Путин, по словам господина Пескова, пригласил Дональда Трампа в Москву.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая