Большие премьеры в Александринке и БДТ, «Открытый мир» в Музее Фаберже, птицы БРИКС в «Артмузе» и старые рокеры

Февраль постепенно переваливает за экватор, уже совсем скоро в Петербурге по-настоящему запахнет весной. Впрочем, культурная жизнь в городе на Неве продолжает играть яркими красками в любое время года. Театры, концертные залы и музеи приглашают зрителей и слушателей на новые спектакли, выступления и выставки. Их, как всегда, много — и не только в выходные, но и в будние дни. Предлагаем вашему вниманию традиционный пятничный обзор «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театральная фантазия по мотивам пьесы «На дне» Максима Горького. Фото репетиции

Фото: Александринский театр Театральная фантазия по мотивам пьесы «На дне» Максима Горького. Фото репетиции

Фото: Александринский театр

На сцену Александринского театра 14–15 февраля спустя полвека возвращается одна из самых важных пьес не только русского, но и мирового репертуара XX века — «На дне» Максима Горького. В обновленной сценической адаптации Никиты Кобелева и Дмитрия Богословского это театральная фантазия по мотивам пьесы советского классика.

Спектакль господина Кобелева — это уже третья постановка пьесы «На дне» в Александринском театре. Подход режиссера отличает пристальное внимание к смыслам произведения и проявление того, что их делает актуальными на данный момент. В его новой работе герои пьесы останутся по сути теми же бездомными, запутавшимися людьми, что и у Горького, но будут приближены к сегодняшнему дню.

В постановке участвуют: народные артисты РФ Игорь Волков (Лука) и Сергей Паршин (Костылев), заслуженные артисты РФ Илья Исаев (Сатин) и Мария Кузнецова (Квашня), артисты Иван Ефремов (Пепел), Виктор Шуралев (Барон) и другие. Продолжительность спектакля — три часа, он идет с одним антрактом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хореодрама режиссера и хореографа Евгения Козлова «Ф.М. Игры»

Фото: Стас Левшин Хореодрама режиссера и хореографа Евгения Козлова «Ф.М. Игры»

Фото: Стас Левшин

В эти же дни еще одну крупную петербургскую премьеру представят на Малой сцене БДТ имени Товстоногова. Там 14 и 15 февраля впервые сыграют хореодраму «Ф.М. Игры». Режиссер и хореограф Евгений Козлов исследует проблематику романов Федора Достоевского «Игрок» и «Преступление и наказание» в синтезе театральных форм: здесь есть опера, танец, физический театр и, конечно же, драматургия текстов Достоевского. Создатели спектакля стремились к резонансу с вибрацией автора, к резонансу на частоте российского классика, отсюда и игра слов в названии «Ф.М. Игры»: ФМ — это не только Федор Михайлович, но и музыкальный термин FM — «изменение диапазона звучания» (англ. frequency modulation). Игры в Достоевского, с Достоевским, игры по правилам Федора Михайловича, и игра, полная азарта, которому был подвержен писатель.

«Играем на все, что у нас есть: на остаток жизни, на честь, славу, достоинство. Достоевский поднимает вечные вопросы: Во что мы верим? Что мы ставим? Ведь вся наша жизнь, как и театр — игра, и ставки в ней не всегда материальны. Мы вступаем в игру, чтобы чего-то добиться, доказать себе и окружающим, утвердиться в своих убеждениях»,— анонсирует премьеру сам господин Козлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Жизель» на музыку Адольфа Адана

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Балет «Жизель» на музыку Адольфа Адана

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

В субботу, 15 февраля, «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представляет на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви.

Это один из самых известных классических балетов — вершина жанра балетного романтизма, эталон поэтической и танцевальной одухотворенности. Данный шедевр украшает афиши многих театров мира, а самые прославленные мастера балетной сцены считают за счастье иметь в своем репертуаре ведущие партии из этого знаменитого произведения. Трогательная, тонкая история о любви, о настоящих искренних чувствах, которые побеждают все преграды, покоряет сердца зрителей уже второе столетие. Еще один показ «Жизели» в Эрмитажном театре ожидается также 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Е.В. Седухин. Симфония шестой домны. 1979. Из коллекции ЕМИИ

Фото: Музей Фаберже Е.В. Седухин. Симфония шестой домны. 1979. Из коллекции ЕМИИ

Фото: Музей Фаберже

Также 15 февраля в Музее Фаберже на набережной реки Фонтанки в рамках масштабного выставочного проекта «Открытый мир» впервые в Петербурге представят экспозицию «Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона», которая познакомит зрителей с представителями уральской арт-сцены второй половины XX — начала XXI веков. На выставке будет представлено более 120 живописных, графических и скульптурных произведений, а также камнерезных изделий, созданных советскими и современными художниками, родившимися и работавшими на Урале: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите и Заречном. Каждый из этих городов знаменит своим богатым культурным наследием.

Как отмечают организаторы, проект «Открытый мир» раскрывает многообразие и уникальность современного искусства российских регионов и позволяет оценить невероятную красоту и богатство нашей огромной страны. Он стартует в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне как дань памяти подвигу героев, сражавшихся за будущие поколения, за их право жить и творить. Продлит работу выставка в Музее Фаберже до 16 марта.

Насладиться классической музыкой все желающие смогут 15 февраля в Петрикирхе на концерте «Бах vs. Моцарт» от Amadeus Concerts. Бах и Моцарт — два величайших композитора всех времен. Первый — вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии второго — физическое воплощение музыки как явления. В этом концерте организаторы решили «столкнуть» лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда лучшие мастера состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Димитрис Ботинис

Фото: Сергей Тягин / Пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии Дирижер Димитрис Ботинис

Фото: Сергей Тягин / Пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича 16 февраля в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Димитриса Ботиниса прозвучат шедевры великих венских композиторов — Густава Малера и Альбана Берга. Солистами выступят один из самых ярких скрипачей своего поколения Никита Борисоглебский и выступающая на сценах крупнейших европейских оперных театров сопрано Анна Денисова. Концерт продолжит абонемент, посвященный 90-летию выдающегося дирижера Александра Дмитриева, возглавлявшего Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии с 1977 по 2018 год, а ныне являющегося дирижером-лауреатом коллектива.

В течение всей следующей недели иммерсивный театр «Морфеус» будет показывать зрителям сразу несколько своих спектаклей, которые идут каждый день. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления, принимая решения, от которых зависит дальнейшее развитие сюжета. На выбор предлагаются празднующий в этом году 10-летие захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическая комедия «До свадьбы доживет», спектакль-импровизация, где можно творить и создавать свои миры «Вдох», семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавняя премьера в новом для театра формате true crime детектива — «Судный день». Если в обычном театре зритель сидит в кресле и следит за происходящим на сцене, то в иммерсивном театре «Морфеус» позиция наблюдателя уходит и вы становитесь частью действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка под названием «Пернатые путешественники. На крыльях БРИКС»

Фото: Артмуза Выставка под названием «Пернатые путешественники. На крыльях БРИКС»

Фото: Артмуза

В понедельник, 17 февраля, в музее современного искусства «Артмуза» откроется необычная выставка под названием «Пернатые путешественники. На крыльях БРИКС». Героями этого проекта стали птицы стран содружества БРИКС. На выставке нашли себе место постоянно обитающие, перелетные, зимующие птицы, а также птицы-эндемики стран-содружества: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Египта и Эфиопии. Пернатые обитатели планеты, легко пересекая границы, становятся частью культуры народов, находящихся зачастую в разных уголках земли. Яркие, кропотливые, детализированные работы художников-анималистов не оставят никого равнодушным, обещают организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера «Летучий голландец»

Фото: Наталья Разина / Мариинский театр Опера «Летучий голландец»

Фото: Наталья Разина / Мариинский театр

На Второй сцене Мариинского театра 18 февраля дадут оперу «Летучий голландец». Легенды о кораблях-призраках в Европе рассказывали на протяжении многих веков — врачи объясняют их галлюцинациями, возникавшими у измученных жаждой мореплавателей. Кроме того, моряки, как известно, народ крайне суеверный, и многие из них наверняка готовы были поклясться, что собственными глазами видели и зловещий силуэт парусника, и тени матросов-мертвецов, и темную фигуру капитана на мостике. Рихард Вагнер прочел историю о прoклятом моряке-скитальце в пересказе Гейне. Она покоилась на дне его памяти, пока композитор сам не оказался на старом судне в открытом всем ветрам море. Летом 1839 года 26-летний Вагнер морским путем перебирался из Восточной Пруссии в Англию, наблюдая за матросами, слушая их песни и переклички, переживая вместе с командой опасные штормы.

В главных ролях в петербургском спектакле: Евгений Никитин, Анжелика Минасова, Сергей Скороходов, Михаил Петренко, Андрей Попов, Елена Витман. Режиссер-постановщик — Йан Джадж, художник-постановщик — Джон Гантер, главный хормейстер — Константин Рылов. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билли Новик - музыкант, лидер группы «Billy’s Band»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Билли Новик - музыкант, лидер группы «Billy’s Band»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фронтмен знаменитой петербургской группы Billy’s Band Билли Новик выступит 19 февраля в клубе «Космонавт» с концертом — посвящением поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество уже многие десятилетия одинаково любят и маргиналы, и интеллектуалы. Он — безусловный символ русской панк-музыки, а музыкальное наследие «Гражданской обороны» незыблемо и становится источником вдохновения для уже состоявшихся и еще только начинающих музыкантов. Сам Билли Новик признается: «Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова. Лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!»

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства приглашает 19 февраля на спектакль «Еще один, Карл». Авторы определяют его жанр как архивный подкаст: современная форма встречается здесь с историческим содержанием. Режиссер Дмитрий Крестьянкин устраивает в Театральном музее дискуссионный исторический трип, отправными точками которого становятся события ушедшего ХХ века. Сценическое пространство представляет собой студию записи подкастов, участниками дискурса выступают известные деятели культуры и искусства прошлого. Главная фигура постановки — режиссер Всеволод Мейерхольд, один из важнейших театральных мыслителей и практиков в истории мирового искусства. Размышляя о театре и жизни, он ставил вопросы, которые актуальны и сегодня. Что такое быть режиссером и актером? Каким должен быть зритель? Но этот спектакль не только о Мейерхольде. Это и о нас тоже, осмысляющих и переживающих опыт прошлого как осознанную необходимость. В ролях: Игорь Астапенко, Дмитрий Крестьянкин, Иван Вальберг, Вячеслав Пискунов. Художник — Шура Мошура, мастер по свету — Виктория Фадеева.

Балтийский симфонический оркестр 20 февраля выступит перед петербуржцами в «Колизей Арене» на Невском проспекте с программой «Вселенная Миядзаки». Незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора пройдет с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения. Отметим, что тандем Миядзаки и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль, приуроченный ко дню рождения знаменитой русской балерины Анны Павловой

Фото: Arts Square Gallery Фестиваль, приуроченный ко дню рождения знаменитой русской балерины Анны Павловой

Фото: Arts Square Gallery

В Arts Square Gallery на Итальянской улице в эти дни пройдет Второй фестиваль, приуроченный ко дню рождения знаменитой русской балерины, примы Мариинского театра 1906–1913 годов Анны Павловой. Цель культурного проекта — продлить память о ней и представить мир балета широкому зрителю. Фестиваль включает выставки классического и современного искусства, музыкальную программу, перформансы, образовательные лекции и другие просветительские мероприятия. К участию приглашены выдающиеся художники, именитые лекторы, искусные музыканты и талантливые актеры. В рамках проекта представлены произведения искусства, связанные с миром балета: живопись, фотография, реквизиты и костюмы. Продлится фестиваль до 10 марта.

В Петрикирхе 21 февраля состоится традиционный концерт «Орган при свечах». Соответствующий цикл вечеров от Amadeus Concerts уже давно стал важной частью культурного досуга Петербурга. На этот раз гости услышат избранные органные сочинения в особенной атмосфере лютеранского храма при свете сотен свечей. Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Щелкунчик»

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Балет «Щелкунчик»

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

В следующую субботу, 22 февраля, в «Колизее» снова покажут балет «Щелкунчик». Фантастическая музыка Чайковского и мастерство артистов «Санкт-Петербургского балета» под руководством Дмитрия Рудаченко погрузят зрителей в рождественскую историю и заставят поверить в чудеса. Этот коллектив отличает профессиональное качество исполнения, великолепные костюмы и декорации, живая энергия молодости и восторга. Балетная труппа постоянно выступает на ведущих театрально-концертных площадках Петербурга, ведет активную гастрольную деятельность в России, Европе и Китае, география ее гастрольных выступлений огромна. Кроме классических спектаклей — «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель» и «Шопениана» — в репертуаре труппы также современные постановки молодых хореографов, коллектив проводит большое количество концертов с участием звезд балета мирового уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков во время концерта

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Основатель и лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков во время концерта

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В этот же вечер 22 февраля в клубе «Космонавт» состоится праздничный концерт группы «Чиж & Cо». А это значит, что публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков как никто другой умеет создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет «все тот же матерый русский блюз», немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов.

Концерт «Саундтреки к кинофильмам» в исполнении Балтийского симфонического оркестра 22 февраля пройдет в «Колизее». Популярные мелодии любимых картин оживут в неподражаемом исполнении петербургских музыкантов, открывая тайны бесконечной вселенной мирового кинематографа. Насыщенная программа этого вечера будет состоять из известных мелодий к лентам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь» и саундтреков из «Игры престолов», «Крестного отца», «Гарри Поттера» и многих других отечественных и зарубежных кинофильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана»

Мультимедийный концерт-мистерия «Кармина Бурана»



В следующее воскресенье, 23 февраля, в историческом парке «Россия — Моя история» на Бассейной улице представят мультимедийный концерт-мистерию «Кармина Бурана» немецкого композитора-экспрессиониста Карла Орфа в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра Impulse Orchestra, хора «Созвездие» и солистов Мариинского и Михайловского театров.

В начале XIX века в бенедиктинском монастыре Бойерн был найден уникальный манускрипт, включавший в себя более 250 средневековых стихотворений, написанных в XIII веке бродячими поэтами, беглыми монахами и студентами. На основе этих стихотворений был создан сборник «Кармина Бурана». В 1936 году Карл Орф, вдохновленный этим сборником, создает одноименную сценическую кантату, которая стала одним из самых загадочных и мистических хоровых музыкальных произведений ХХ века.

Средневековая поэзия, наполненная ритмом, напевностью и картинностью «мертвых языков» позволила Орфу как будто пробудить Душу древних миров. Яркое и разноплановое по форме музыкальное произведение несет в себе глубокие философские смыслы и дает широкий простор для смелых интерпретаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В уже упомянутом выше клубе «Космонавт» 23 февраля на большой сольный концерт соберутся поклонники Сергея Мазаева — лидера легендарной, всегда востребованной, актуальной и стильной отечественной группы «Моральный Кодекс». Коллектив является уникальным явлением на российской рок-сцене. Он был сформирован в 1989 году и вот уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее популярных и любимых групп за свой неординарный стиль и высокое качество исполнения, что подтверждают многочисленные концерты и фестивальные выступления с коллективами мирового уровня. Музыкальная концепция «Морального Кодекса» держится на трех основных течениях: ироничный биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую абстрактными текстами, виртуозными атональными гитарными соло, нанизанными на жесткую риффовую основу, и очень индивидуальной, ни на кого не похожей манерой вокалиста. Этим объясняется 35-летний беспрерывный рост популярности этого уникального коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт Антонио Вивальди «Времена года»

Фото: Анастасия Андреева Концерт Антонио Вивальди «Времена года»

Фото: Анастасия Андреева

И, наконец, в тот же вечер 23 февраля в одном из самых роскошных интерьерных залов Петербурга — Большом итальянском просвете Эрмитажа — прозвучит музыка одного из наиболее прославленных композиторов мира: здесь дадут концерт Антонио Вивальди «Времена года». На сцене — Концертный симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова под управлением маэстро Алексея Васильева. В программе: Концерт для двух виолончелей с оркестром соль минор RV 531, Концерт для двух гобоев с оркестром ре минор RV 535 и цикл концертов для скрипки с оркестром.

Подготовил Андрей Цедрик