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Коммерсантъ FM
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Шольц призвал наказать и депортировать подозреваемого в наезде на протестующих

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подозреваемого, арестованного после наезда на толпу протестующих в Мюнхене в четверг утром, нужно наказать и депортировать. Как сообщал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, под подозрение попал 24-летний гражданин Афганистана, запросивший убежище в Германии.

«С моей точки зрения, совершенно очевидно, что этот злоумышленник не может рассчитывать ни на какое снисхождение, он должен понести наказание и покинуть страну»,— сказал господин Шольц в беседе с журналистами (цитата по AFP).

Канцлер ФРГ также заявил, что в случае, если версия с умышленным актом подтвердится, властям Германии необходимо «принять последовательные меры против злоумышленников, которые могли быть причастны, используя все средства правосудия» (цитата по Reuters).

Утром 13 февраля в столице федеральной земли Бавария — Мюнхене — автомобиль наехал на участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di. В результате инцидента, который произошел около 10:30 по местному времени (8:30 мск), как минимум 28 человек получили травмы. Водитель был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер допускал, что случившееся могло быть терактом.

Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается завтра, 14 февраля. В мероприятии традиционно участвуют немецкие политические деятели, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также представители иностранных государств.

Анастасия Домбицкая

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