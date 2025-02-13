Глава Оренбурга уходит добровольцем на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин попросил губернатора региона Дениса Паслера предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Глава Оренбуржья поддержал это решение. Об этом Денис Паслер сообщил в четверг, 13 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Салмин

Фото: orenburg.ru Сергей Салмин

Фото: orenburg.ru

«На время отсутствия главы его обязанности в соответствии с Уставом Оренбурга будет исполнять первый заместитель»,— говорится в сообщении.

Денис Паслер отметил, что кроме Сергея Салмина в зону СВО в качестве добровольцев отправятся муниципальные служащие Эмиль Мустаев, Юрий Азаров и депутат из Сорочинска Ильгиз Бекмухамедов. Это произойдет в ближайшее время, пообещал губернатор региона.

Сергей Салмин был избран главой Оренбурга в марте 2022 года. С тех пор чиновника неоднократно критиковали за его работу, в том числе в связи с неудовлетворительным устранением последствий паводка 2024 года в городе.

Георгий Портнов