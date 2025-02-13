Торговый дом ММК удвоил продажи через маркетплейс и увеличил объемы металлообработки

Торговый дом (ТД) ММК второй год подряд преодолевает отметку в 1,5 млн тонн реализованной металлопродукции, из которых в 2024 году 150 тыс. тонн пришлось на маркетплейс ММК. Об этом директор ТД ММК Григорий Щуров сообщил на проходящей в Сочи 18-й конференции «Региональная металлоторговля России».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

«Онлайн продажи, безусловно, самый быстрорастущий сегмент бизнеса. За год физический объем реализации через маркетплейс вырос более чем в 1,9 раза, количество заказов - на 30%, прибавилось почти 1200 клиентов. Из 150 тыс. тонн реализованной на маркетплейсе продукции 4200 тонн продано через мобильное приложение, число скачиваний которого в минувшем году превысило 1500», - сказал он, добавив, что мобильное приложение маркетплейса на «Металл Экспо 2024» удостоилось Гран-при конкурса «Лучший интернет-проект 2024 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ».

По словам Григория Щурова, за минувший год собственные складские площади компании в регионах увеличились с 99 до 112 тыс. кв. м. Общая ёмкость складов составила 450 тыс. кв. м. Сейчас Торговый дом ММК – это 36 подразделений в ключевых металлопотребляющих регионах.

Спикер также рассказал, что стратегически ТД ММК, как и прежде, нацелен на повышение качества услуг и расширение их диапазона во всей филиально-складской сети. Акцент делается на металлообработку, складской сервис и цифровизацию процессов.

За последнее время компания запустила агрегат поперечной резки и агрегат по производству просечно-вытяжного листа в подразделении в городе Щелково, а в Магнитогорске уже введены в строй агрегаты размотки арматуры и по производству сетки, с января 2025г в тестовом режиме запущен агрегат поперечной резки рулона. В итоге, в 2024 году на собственных производственных мощностях было переработано с последующей реализацией 112 тыс. тонн товарной продукции.

В планах ТД по цифровизации – масштабирование адресного хранения и применение штрихкодирования на всех площадках ТД ММК, завершение внедрения системы «Умный склад»(WMS), а также наращивание онлайн-продаж. В частности, планируется автоматизация расчета стоимости доставки, создание личного кабинета кооператора для прочих поставщиков, организация функционала «Программа лояльности», организация электронного документооборота и сервисов «Аналитика и Претензии» в личном кабинете покупателя.

ПАО «ММК»