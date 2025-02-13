ФСБ задержала челябинца по подозрению в призывах к терроризму и экстремизму

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 41-летнего жителя региона по подозрению в деятельности террористического и экстремистского характера. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, челябинец является «крайним сторонником проукраинской идеологии». «Осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в публичном доступе — сети “Интернет” информационные материалы, содержащие признаки призывов к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма», — сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Следователи устанавливают иные возможные фактов противоправной деятельности подозреваемого.