Научно-производственный центр беспилотников запущен в Томской области

В Томске запущен научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Предприятие займется исследованием, разработкой и производством БПЛА. В его состав входят центры аддитивной и механической обработки, конструкторский и производственный отделы, а также крупнейший в мире цифровой полигон площадью около 10 тыс. кв. км для тестирования технологий БАС в режиме реального полета. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб., в том числе 700 млн руб. областных средств, рассказал гендиректор НПЦ Денис Меликов. В числе резидентов НПЦ на сегодняшний день более 40 компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Серийное производство беспилотников планируется начать в марте 2025 года. На первом этапе выпуск будет включать семь моделей, в том числе большой грузоподъемности до 200 кг. В апреле на базе центра начнется серийное производство коптеров до 10 тысяч единиц в месяц.

Загрузка мощностей производства в 2025 году составит 40-60%, на 2026 год предполагается 80%, с 2027 года мощности будут полностью загружены. В последующем его мощности будут расширены до 15-16 тыс. кв. м. На базе авиационного центра также будет вестись подготовка кадров – до 500 специалистов ежегодно.

О создании научно-производственного центра беспилотной авиации в Томске стало известно в 2024 году. Регион вошел в нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Наряду с Томской областью аналогичные площадки будут созданы в Санкт-Петербурге и Самарской области.

Лолита Белова