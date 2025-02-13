Соцсеть X согласилась заплатить $10 млн за блокировку аккаунта Трампа

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску соцсеть X согласилась заплатить около $10 млн, чтобы урегулировать иск к компании и ее бывшему руководству со стороны президента США Дональда Трампа, поданный в 2021 году. Соцсеть, называвшаяся тогда Twitter и не принадлежавшая еще господину Маску, заблокировала его аккаунт после штурма Капитолия в январе того же года. Об урегулировании дела пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В конце января Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) уже урегулировала сходный иск со стороны господина Трампа, согласившись заплатить за блокировку его аккаунта в Facebook $25 млн. Кроме этого юристы господина Трампа ведут сходные переговоры с Google, которая блокировала его аккаунт в YouTube.

Как и почему миллиардер Маск помогал республиканцам перед выборами президента США — в материале «Маск или пропал».

Яна Рождественская