Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Братья Караваевы» в Москве

В Москве на 60 дней приостановили работу одной из кулинарных лавок сети «Братья Караваевы». Роспотребнадзор заявил, что в кафе не соблюдались условия хранения продуктов, а в готовых блюдах были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: karavaevi.ru Фото: karavaevi.ru

Речь идет о кафе по адресу: ул. Большая Грузинская, дом 57, стр. 1. Поводом для его проверки стала жалоба посетителя на пищевое отравление. По итогам проверки в отношении юрлица ООО «Мишлен» был составлен протокол по статье о повторном нарушении технических регламентов (ст. 14.43 ч. 3 КоАП). Помещение кафе опечатано.

«Братья Караваевы» — сеть городских кафе, где размещена линия раздачи кулинарии и выпечки с кофе-машиной. Кулинарная сеть представлена только в Москве. Первая лавка открылась в 2007 году. Сейчас в столице 72 точки сети.