Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вновь провести телефонные переговоры до того, как состоится их очная встреча.

«Конечно (телефонный разговор.— "Ъ"), возможен»,— приводит комментарий господина Пескова корреспондент издания Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Сегодня, 13 февраля, американский лидер сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме, что анонсированная им встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии. «Впервые мы встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, как мы это сделаем»,— сказал господин Трамп. Американский лидер отметил, что со сроками стороны еще не определились, но пройти саммит должен в «не слишком отдаленном будущем».

12 февраля между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что они договорились об организации личной встречи. Владимир Путин, по словам господина Пескова, пригласил Дональда Трампа в Москву.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая