МИД Германии: Европа должна участвовать в переговорах по Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина и страны Европы должны участвовать в мирных переговорах по Украине. Соответствующее заявление прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого коллеги обсудили в том числе урегулирование украинского конфликта.

«Мы не можем вести переговоры без участия Украины,— сказала госпожа Бербок в интервью Deutschlandfunk.— На карту поставлен мир в Европе, вот почему мы, европейцы, должны быть вовлечены».

В четверг, 13 февраля, министры иностранных дел стран Европы и представители Евросоюза провели заседание в формате Weimar+, по итогам которого сделали совместное заявление в поддержку территориальной целостности Украины.

Днем ранее в Брюсселе прошло заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», на котором глава Пентагона заявил, что попытки Киева вернуть утраченные территории «продлят войну и причинят еще больше страданий». Позднее такое же мнение выразил президент США Дональд Трамп, который в тот же день провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Рамштайн" меняет припев».

Анастасия Домбицкая